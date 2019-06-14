Garanti BBVA'ya, EMEA Finance'dan 17 ödül

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, EMEA Finance Awards 2018 kapsamında, finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği, finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 8 projede, 13 farklı kategoride toplam 17 farklı ödülün sahibi oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2018 kapsamında, üst üste dördüncü kez Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin (CEE Bölgesi) "En İyi Proje Finansmanı Kurumu" oldu.

Şirket aynı zamanda "En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu", "En İyi Sendikasyon Kurumu" ve "En İyi Sosyal Bono" ödüllerine de layık görülürken, ödül töreni 12-13 Haziran tarihlerinde Londra'da gerçekleştirildi.

Garanti BBVA, finansman sağladığı ve aracılık hizmeti verdiği, finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 8 projede, 13 farklı kategoride toplam 17 farklı ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak, Türkiye'nin önde gelen yatırım projelerine finansman sağlamaya önem verdiklerini bildirdi.