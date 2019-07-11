Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Mükemmellik Ödülleri’nde, Orta ve Doğu Avrupa'nın Kurumsal Sorumluluk alanında En İyi Bankası ödülünün sahibi oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yıllardır sorumlu bankacılık anlayışıyla topluma değer katmak için birçok projeye katkıda bulunan ve paydaşları için değer yaratan Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney'nin Mükemmellik Ödülleri'nden bir kez daha ödülle döndü.

Banka, her yıl düzenlenen Mükemmellik Ödülleri'nde, Orta ve Doğu Avrupa'nın Kurumsal Sorumluluk alanında En İyi Bankası ödülünü aldı.

Finansman faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkileri detaylı bir şekilde inceleyerek olumsuz etkileri en aza indiren Garanti BBVA, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla uyguladığı kapasite geliştirme faaliyetleri ile sadece finans sektörünü değil, reel sektörü de dönüştürmek için liderlik ediyor.

Banka, güçlü bir ekonomi ve iş modelinin ancak güçlü toplumlar, sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bireylerle yaratılabileceğine inanıyor.