Garanti Cep, Avrupa'nın en iyisi seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, bu yıl dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından "Avrupa’nın En İyi Mobil Bankası" olarak ödüllendirildi.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre geçen yıl World Finance tarafından Garanti Cep ile "Türkiye'nin En İyi Mobil Uygulaması" ödülünü alan banka bu yıl da dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından "Avrupa’nın En İyi Mobil Bankası" seçildi.

İş dünyasındaki üstün performansları onurlandıran Stevie International Business Awards tarafından ise, bankacılık kategorisinde "Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülünü aldı ve en büyük ödül olan "Gold Stevie" kazandı.

Garanti Bankası bu ödüllere ek olarak, Global Finance tarafından "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası", "Avrupa'nın En İyi Web Sitesi", "Avrupa'nın En İyi Entegre Bireysel Bankacılık Sitesi" ve "Avrupa'nın En İyi Sosyal Medya Pazarlama ve Hizmetleri" olmak üzere dört farklı kategoride daha ödüle layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, şunları kaydetti: