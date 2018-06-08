İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, EMEA Finance Awards 2017 kapsamında, üst üste 3. kez CEE Bölgesi'nin (Orta ve Doğu Avrupa) En İyi Proje Finansmanı Kurumu ödülüne layık görülürken aynı zamanda "En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu" olarak seçildi.

Garanti'nin açıklamasına göre, banka, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Awards 2017 kapsamında ödüle layık görüldü.

Üst üste 3. kez CEE Bölgesi'nin (Orta ve Doğu Avrupa) En İyi Proje Finansmanı Kurumu ödülüne layık görülen banka, aynı zamanda "En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu" olarak seçildi. Bankanın finansman sağladığı ve toplam finansman büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar olan 5 proje de 9 farklı kategoride ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, banka olarak, Türkiye'nin önemli yatırım projelerine finansman sağlamayı öncelik olarak gördüklerini belirterek, bu yıl Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nin En İyi Proje Finansmanı Kurumu seçilmelerinin yanı sıra, En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu olarak da ödüllendirilmekten gurur duyduklarını bildirdi.