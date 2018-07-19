FİNANS

Garanti, "En Saygın" uluslararası kurumlar arasında yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Garanti, "En Saygın" uluslararası kurumlar arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, New York merkezli Institutional Investor dergisi tarafından yapılan gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2018 Yönetim Ekibi Liderler anketinde, "En Saygın" kurumlar arasında Türkiye'den tek banka olarak seçildi.

Bankanın açıklamasına göre, bölgede faaliyet gösteren 473 şirketin yer aldığı Institutional Investor'ın araştırmasında, finans sektöründen 108 kurum aday gösterildi. Finans kurumları genelinde, Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "En İyi Üst Yönetici (CEO)" sıralamasında ikinci olurken, Türkiye'den ilk üçe giren tek CEO oldu.

Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın da "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" seçildi. Garanti, finans sektörü genelinde tüm sıralamalarda Türkiye'deki bankacılık sektörüne öncülük ederek; "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı", "En İyi Çevresel Sosyal Yönetişim ve Sorumlu Yatırım Metrikleri", "En İyi Kurumsal Yönetişim" ve "En İyi Analist Günü" kategorilerinde ikinci sırada yer aldı.

Konuyu değerlendiren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı, Garanti'nin paydaşlarıyla kurduğu proaktif, şeffaf ve güvene dayalı iletişimin bir yansımasıdır. Hisse senetleri 1990 yılından bugüne Borsa İstanbul'da, depo sertifikaları da 25 yıldır İngiltere ve Amerika'da işlem gören Garanti'nin, hissedarlar ve yatırımcılar nezdinde uluslararası düzeydeki değerlendirmelerde ilk sıralarda yer alması bizi oldukça mutlu ediyor. Bundan sonra da iletişimimizi aynı özenle, paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun her daim farkında olarak yürüteceğiz."

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