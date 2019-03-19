"Garanti ile Geleceği Kodla" Ispartalı öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni dönemdeki ikinci durağı Isparta oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, onlara gerekli olan 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi, yeni dönem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Projenin bu yıl ikinci durağı olan Isparta’da, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri de gerçekleştirildi.

Garanti Bankası'nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği projenin Isparta’daki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Çocuklar, atölyelerde birebir eğitim materyalleri ve eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitim sayesinde bir probleme farklı çözüm yolları bulmayı deneyimledi.