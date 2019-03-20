"Garanti ile Geleceği Kodla" Ispartalı öğrencilerle buluştu

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Garanti Bankası’nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni dönemdeki ikinci durağı Isparta oldu.

Çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, onlara günümüz için gerekli olan21.yy yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla" projesi, yeni dönem eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Projenin 2019 yılındaki ikinci durağı olan Isparta’da, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri 16

