"Garanti ile Geleceği Kodla" Niğde'de öğrencilerle buluştu

NİĞDE (AA) - Garanti Bankasının çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği "Garanti ile Geleceği Kodla"nın yeni durağı Niğde oldu.

Garanti Bankasından yapılan açıklamaya göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla onlara 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen "Garanti ile Geleceği Kodla Projesi" eğitimleri devam ediyor.

Projenin bu yılki beşinci durağı Niğde'de, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri yapıldı.

Garanti Bankasının dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği 'Garanti İle Geleceği Kodla'nın Niğde'deki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme teknoloji yardımıyla farklı çözüm yolları bulmayı keşfetti. Aynı zamanda öğrenciler, bir ürün tasarlamayı ve bunu ekip çalışması ile hayata geçirmeyi deneyimledi. Bunun yanı sıra eğitime katılan çocukların velileri ise "Aile İçi Etkili İletişim" temalı seminere katılarak fayda sağladılar.