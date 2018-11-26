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Garanti, Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni belirleyen Türkiye’den tek banka

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil: - "Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı projeleri ileriye taşımamız için bize rehberlik edeceğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Garanti, BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) toplantısında açıklanan Küresel "Sorumlu Bankacılık Prensipleri" kapsamında prensipleri oluşturan kurucu üyeler arasında Türkiye’den tek banka oldu.

Garanti Bankası açıklamasına göre, Küresel ‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’, bugün Paris’te gerçekleşen BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) toplantısında açıklandı. Toplantıya prensipleri oluşturan 28 kurucu bankadan üst düzey yöneticiler katıldı. Garanti, prensipleri oluşturan kurucu üyeler arasında Türkiye’den tek banka oldu.

Birleşmiş Milletler çatısı altında toplanan 5 ayrı kıtadan toplam aktif büyüklüleri 17 trilyon ABD doları aşan ve aralarında Türkiye’den sadece Garanti Bankası’nın yer aldığı 28 bankanın ortak çalışması sonucunda belirlenen "Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Garanti’nin bağlı bulunduğu BBVA Grubu’nun da imzacısı olduğu bu prensipler, aynı zamanda bankacılık sektörünü, bu hedeflerle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için tüm dünyada küresel finansın üçte birini oluşturan bankacılık ve yanı sıra finans sektörü için yol haritası belirleyen prensipler, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor. Bir anlamda bankacılık sektörünün 21’inci yüzyıl toplumu ve ekonomisindeki yerini tanımlayan ve şekillendiren Sorumlu Bankacılık Prensipleri, toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Nisan ayında Garanti Bankası’nın da katılımıyla ilk kapsamlı toplantıyı gerçekleştiren kurucu
28 banka, prensiplerin hazırlık sürecinde sivil toplum kuruluşları, bankacılık dernekleri, düzenleyici kurumlar ve BM organları gibi ilgili paydaşlarla yakın iş birliği içerisinde çalıştılar. Taslak prensiplerin tüm dünyaya açıklandığı, BM Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) 26 Kasım’da Paris’te gerçekleştirdiği Küresel Yuvarlak Masa toplantısının ardından, Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 2019’da Eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu’nda tüm dünyadan gönüllü bankaların katılımı ile imzalanacak.

‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’, Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana odaklanıyor. İlkeler, bankalara, toplumsal hedeflerle bağlantılı bir vizyonun yanı sıra, strateji, portföy ve işlemler gibi her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği DNA’larının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olacak, kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Küresel çalışma grubunda Garanti Bankası’nın yanı sıra İngiltere’den Barclays, Güney Kore’den Hana Financial Group ve Shinhan Financial Group, Hollanda’dan ING ve Triodos Bank, Fransa’dan Societe Generale ve BNP Paribas, Avustralya’dan Westpac, National Australia Bank (NAB), Çin’den ICBC (Çin Endüstri ve Ticari Bankası), İsveç’ten Nordea, Brezilya’dan Bradesco, İspanya’dan BBVA ve Santander, Yunanistan’dan Piraeus Bank, Güney Afrika’dan Land Bank, First Rand ve Standard Bank, Hindistan’dan Yes Bank, Meksika’dan Banorte, Nijerya’dan Access Bank, Mısır’dan Arab African International Bank (AAIB) ve Commercial International Bank (CIB), Ekvador’dan Banco Pichincha, Malezya’dan CIMB Bank, Moğolistan’dan Golomt Bank ve Kenya’dan Kenya Commercial Bank (KCB) Group yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, geçmişten bugüne, sektörde birçok "ilk"i hayata geçirerek Türkiye'ye ve topluma fayda sağlamayı hep ön planda tuttuklarını belirtti.

Buradan hareketle müşteriler, çalışanlar ve bütün paydaşlar için değer yaratmaya çalıştıklarını aktaran Erbil, "Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı projeleri ileriye taşımamız için bize rehberlik edeceğine inanıyoruz. Bu prensipler aynı zamanda daha iyi bir dünya yaratma yolunda attığımız somut adımları şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımıza gösterme fırsatı tanıyacak. Ortak geleceğimiz için atılan bu adımlarda, küresel düzeyde karar alıcılar arasında Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Sorumlu Bankacılık Prensipleri konusunda Garanti Bankası olarak attığımız bu adımların, örnek olmasını ve sektördeki diğer aktörleri de teşvik etmesini temenni ediyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer tüm bankaların da bu önemli girişime katılmasını ve değişimin bir parçası olmasını diliyoruz."

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