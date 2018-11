Garanti, Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni belirleyen Türkiye’den tek banka

‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’, Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana odaklanıyor. İlkeler, bankalara, toplumsal hedeflerle bağlantılı bir vizyonun yanı sıra, strateji, portföy ve işlemler gibi her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği DNA’larının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olacak, kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Küresel çalışma grubunda Garanti Bankası’nın yanı sıra İngiltere’den Barclays, Güney Kore’den Hana Financial Group ve Shinhan Financial Group, Hollanda’dan ING ve Triodos Bank, Fransa’dan Societe Generale ve BNP Paribas, Avustralya’dan Westpac, National Australia Bank (NAB), Çin’den ICBC (Çin Endüstri ve Ticari Bankası), İsveç’ten Nordea, Brezilya’dan Bradesco, İspanya’dan BBVA ve Santander, Yunanistan’dan Piraeus Bank, Güney Afrika’dan Land Bank, First Rand ve Standard Bank, Hindistan’dan Yes Bank, Meksika’dan Banorte, Nijerya’dan Access Bank, Mısır’dan Arab African International Bank (AAIB) ve Commercial International Bank (CIB), Ekvador’dan Banco Pichincha, Malezya’dan CIMB Bank, Moğolistan’dan Golomt Bank ve Kenya’dan Kenya Commercial Bank (KCB) Group yer aldı.