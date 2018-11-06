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Garanti, STAR Rafineri’ye Türkiye’den finansman sağlayan tek banka

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 14:02 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, Socar’ın 6.3 milyar dolarla gerçekleştirdiği STAR Rafineri’ye Türkiye’den finansman sağlayan tek banka oldu.   Garanti, STAR Rafineri’ye sağladığı 450 milyon dolarlık finansman desteğiyle petrol ürünlerinin ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak.  Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti Bankası olarak, Türkiye’nin önemli yatırım projelerine finansman sağlamayı öncelikleri olarak gördüklerini belirtti ve şöyle devam etti: "STAR Rafineri için Socar’a sağladığımız finansman, ülkemizdeki en büyük enerji yatırımının hayat geçmesi açısından büyük önem taşıyor.

Garanti, STAR Rafineri’ye Türkiye’den finansman sağlayan tek banka

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Garanti Bankası, Socar’ın 6.3 milyar dolarla gerçekleştirdiği STAR Rafineri’ye Türkiye’den finansman sağlayan tek banka oldu.
Garanti, STAR Rafineri’ye sağladığı 450 milyon dolarlık finansman desteğiyle petrol ürünlerinin ithalatı kaynaklı cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti Bankası olarak, Türkiye’nin önemli yatırım projelerine finansman sağlamayı öncelikleri olarak gördüklerini belirtti ve şöyle devam etti:
"STAR Rafineri için Socar’a sağladığımız finansman, ülkemizdeki en büyük enerji yatırımının hayat geçmesi açısından büyük önem taşıyor.
"2014 yılında imzaladığımız ve toplam 3.3 milyar dolarlık finansman paketinde yer alan 20’yi aşkın uluslararası finans kuruluşunun arasında Türkiye’den finansmana katılan tek banka olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.
"4 yıla yakın bir kısmı geri ödemesiz olmak üzere 15 yıl vadeyle dönemin koşullarını olabildiğince zorlayarak tesis ettiğimiz ve Türk bankacılık sektöründe eşi pek görülmemiş bir krediyle desteklediğimiz rafineri yatırımının planlandığı gibi devreye girmesi bizi ayrıca memnun ediyor.
"Bu projeye verdiğimiz destek sayesinde enerjideki dışa bağımlılığımızın azaltılmasına ve cari açığın düşürülmesine katkıda bulunmayı oldukça önemsiyoruz.
"Garanti olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanına destek vermeye, yerli ve yabancı yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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