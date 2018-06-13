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Garanti ve IFC'den kadın girişimcilere özel ilk sosyal bono ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde IFC ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında sosyal bono ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında sosyal bono ihraç etti.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, IFC'yle yapılan anlaşma çerçevesinde Goldman Sachs'ın 10 bin Kadın Programı katkısıyla da ihraç edilen bono, Türkiye'de sadece kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk sosyal bono oldu. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono olma özelliği de taşıyor.

Anlaşma kapsamında, kadın girişimcilere özel, işletme sermayesi olarak kullanmak üzere 36 aya varan vadelerle 400 bin liraya kadar finansman sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, banka olarak, 2006 yılından bu yana kadın girişimcilere yönelik ürün ve hizmetler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki kadın girişimcilerin ekonomiye ve istihdama olan katkısının artırılması, aynı zamanda işletmelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kadın girişimcileri teşvik edecek çalışmalara imza atıyoruz. Garanti Bankası olarak, 12 yıldır kadın girişimcilere sunduğumuz finansman desteği 5 milyar liraya ulaştı. 2006'da başlattığımız kadın girişimciler destek programımız kapsamındaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak IFC ile bu anlaşmayı gerçekleştirdik. Anlaşma kapsamında işini büyütmek isteyen kadın girişimcilere yönelik dünyada ve Türkiye'de ilkleri barındıran sosyal bono ihracıyla işletme sermayesinde kullanmak üzere finansman sağlayacağız. Girişimci kadınların kullanımına özel bir finansman kaynağını ülkemize kazandırmaktan ve onların ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra uluslararası sermaye piyasalarında henüz yeni gelişmeye başlayan özel amaçlı sosyal bono ürününü Türkiye’de ilk defa, üstelik teminat göstermeksizin gerçekleştirmekten de gurur duyuyoruz. Gerek kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımız gerekse sürdürülebilirlik uygulamalarının finansmanı için yurt dışından sağladığımız fonları yenilikçi ürünlerle arttırmaya devam edeceğiz."

IFC Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Wiebke Schloemer ise kadınların Türkiye ekonomisine katılımının artırılmasının, istihdam ve ekonomik büyüme için şu anda kullanılmayan büyük bir potansiyelin hayata geçmesi anlamına geldiğini, Garanti Bankası ile hem Türkiye'de hem de bölgede yaptıkları bu çalışmaların, kadın girişimcilerin projeleri için fon ihtiyacını gidermeyi, böylece büyüme ve istihdama katkı sağlamalarını hedeflediklerini aktardı.

Verilen bilgiye göre, Dünya Bankası Grubu'nun özel sektöre odaklı faaliyet gösteren kuruluşu IFC, ülke stratejisi doğrultusunda Türkiye’de kadın girişimciler ve yöneticilerin finansal hizmetlere erişimini artırmayı hedefliyor.

IFC, geçen 7 yılda, Türkiye’de Kadın Bankacılığı programı dahilinde özel sektöre 61 milyon dolar kredi temin etti, ayrıca kadın tedarik zincirlerini destekleyen programlar ile yönetim kurullarında kadınların artması için girişimleri destekledi.

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