Garanti ve UnionPay International'dan yeni kredi kartı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve UnionPay International, müşterilerin Uzakdoğu'daki yeni iş ortağı Dragon Bonus Business kredi kartını kullanıma sundu.

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerin hayatını kolaylaştıran Garanti Bankası, dünyanın en büyük kart ağlarından UnionPay iş birliğiyle, Çin ve Uzakdoğu başta olmak üzere, UnionPay ağının geçerli olduğu 171 ülkedeki harcamalarda geçerli olacak Dragon Bonus Business'i kullanıma sundu.

Çin'e seyahat edenlerin ve özellikle Çin ile ticaret yapan iş insanlarının hayatına büyük kolaylık getiren kredi kartı, Çin'de ve Uzakdoğu'daki pek çok ülkede en çok kabul edilen marka olarak, kredi kartının geçerli olduğu her türlü harcamada kullanılabiliyor.

Bonus ile aynı özellikleri taşıyan Dragon Bonus Business, aynı zamanda ülkemizde yaklaşık iki milyon üye iş yerinde geçiyor. Kart ayrıca Garanti Bankası'nın anlaşmalı olduğu 250 bin iş yerinde taksit imkanı sunuyor. Dragon Bonus Business sahipleri, yurt içi ve yurt dışında kapsamlı concierge hizmetleri ile sigorta imkanlarından da faydalanabiliyor.