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Garanti ve UnionPay International'dan yeni kredi kartı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 12:49 | Son Güncelleme

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ (GÖSAŞ) Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu: - "Müşterilerimiz bundan böyle Çin’de tüm kart kabul eden iş yerlerinde ve ATM'lerde geçerli olacak yeni kredi kartıyla, yüklü miktarda nakit para taşıma derdi olmadan, alışveriş yapabilmenin konforunu yaşayacak."

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve UnionPay International, müşterilerin Uzakdoğu'daki yeni iş ortağı Dragon Bonus Business kredi kartını kullanıma sundu.

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerin hayatını kolaylaştıran Garanti Bankası, dünyanın en büyük kart ağlarından UnionPay iş birliğiyle, Çin ve Uzakdoğu başta olmak üzere, UnionPay ağının geçerli olduğu 171 ülkedeki harcamalarda geçerli olacak Dragon Bonus Business'i kullanıma sundu.

Çin'e seyahat edenlerin ve özellikle Çin ile ticaret yapan iş insanlarının hayatına büyük kolaylık getiren kredi kartı, Çin'de ve Uzakdoğu'daki pek çok ülkede en çok kabul edilen marka olarak, kredi kartının geçerli olduğu her türlü harcamada kullanılabiliyor.

Bonus ile aynı özellikleri taşıyan Dragon Bonus Business, aynı zamanda ülkemizde yaklaşık iki milyon üye iş yerinde geçiyor. Kart ayrıca Garanti Bankası'nın anlaşmalı olduğu 250 bin iş yerinde taksit imkanı sunuyor. Dragon Bonus Business sahipleri, yurt içi ve yurt dışında kapsamlı concierge hizmetleri ile sigorta imkanlarından da faydalanabiliyor.

Kart sahipleri, "0212 310 23 31" numaralı Dragon Bonus Business Seyahat ve Concierge Hattı'nı arayarak, yurt içi ve yurt dışında kendilerine özel sunulan uçuş ve otel rezervasyonu, seyahat planlama, bilet alımı ve teslimi, Çin'e yapılacak iş seyahatleri için vize temini, rehberlik, araç kiralama gibi hizmetlerden yararlanıyor.

Dragon Bonus Business’e sahip olmak isteyen şahıs firmaları DRAGON yazıp 3340’a SMS göndererek, tüzel firmalar ise Garanti şubelerini ziyaret ederek başvuru yapabiliyorlar.

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- "Dragon Bonus Business, iş insanlarının hayatına değer katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri AŞ (GÖSAŞ) Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkiler kapsamında, iş insanlarına ve Uzakdoğu'ya, özellikle de Çin’e seyahat eden müşterilerine, Çin'deki ekonomik, ticari ve turistik temaslarında büyük kolaylık sağlayacak Dragon Bonus Business'ı sunmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Çin'de, uzun yıllardır Türkiye'den hizmet veren bir banka olarak, Çin ile iş birliğini güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Evlioğlu, "Dünyanın en büyük kart platformlarından UnionPay ile hayata geçirdiğimiz Dragon Bonus Business sayesinde, bankacılık regülasyonları gereği kendi ödeme sistemleri dışında farklı kredi kartlarının kullanımının çok kısıtlı olduğu Çin'de ve diğer pek çok Uzakdoğu ülkelerinde, Türk müşterilerimizin hayatına büyük bir kolaylık getiriyoruz.

Müşterilerimiz bundan böyle Çin’de tüm kart kabul eden iş yerlerinde ve ATM'lerde geçerli olacak yeni kredi kartıyla, yüklü miktarda nakit para taşıma derdi olmadan, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmenin konforunu yaşayacak. Dragon Bonus Business’in, özellikle Çin’le ticaret yapan KOBİ’ler ve ticari amaçlı seyahat eden iş insanları için, gerek harcamalarında, gerekse sigorta ve gezi yardım hizmetleri açısından hayatlarına değer katacak önemli bir enstrüman olacağı inancındayız." ifadelerini kullandı.

UnionPay International Orta Doğu Genel Müdürü Han Wang da Garanti Bankası ile birlikte Türkiye’deki kredi kartı sahiplerine yeni ödeme alternatifleri sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Müşteriler, UnionPay’in 171 ülkede sağladığı güvenli, pratik ve ayrıcalıklı ödeme hizmetinin yanında, birçok ülkede en beğenilen markalarda sağladığı sayısız indirim ve imkanlardan yararlanacak. Garanti Bankası ile iş birliğimizi gelecekte daha geniş boyutlara taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Dragon Bonus Business garanti bankası

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