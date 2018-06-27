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GarantiBank International NV 185 milyon dolar sendikasyon kredisi kullandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

10 farklı ülkeden 14 adet kreditör bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyonda, AB'de yerleşik kreditör bankalar, yüzde 75 ile en büyük paya sahip oldu - Geçen yılki maliyetin 15 baz puan altında oluşan sendikasyon kredisi ile GarantiBank International NV, emtia ve ticaret finansmanı gereksinimi olan müşterilerini destekliyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın iştiraki, Amsterdam merkezli GarantiBank International NV (GBI), 185 milyon dolar sendikasyon kredisi kullandı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, GBI, 20 Haziran'da imzalanan ve uyguladığı "scale-back" sonrasında 185 milyon dolar tutarında gerçekleşen 365 gün vadeli sendikasyon kredisini 26 Haziran 2018'de kullandı.

Avro cinsinden fonlama kaynaklarına erişim kolaylığı ve fonlama planı doğrultusunda GBI, sadece dolar cinsinden borçlanmayı tercih etti.

Toplamda 10 farklı ülkeden 14 adet kreditör bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyonda, AB'de yerleşik kreditör bankalar, yüzde 75 ile en büyük paya sahip oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Kanada bankaları da sendikasyona katkı sağladı. Kreditör bankaların 3 ila 40 milyon dolar arasında değişen tutarlardaki katılımlarıyla gerçekleşen sendikasyonda, en üst katılım seviyesindeki kreditör bankalar, 3 aylık libor artı yüzde 0,90 seviyesinde getiri elde etti.

Geçen yılki maliyetin 15 baz puan altında oluşan sendikasyon kredisi ile GBI, emtia ve ticaret finansmanı gereksinimi olan müşterilerini destekliyor.

GBI, "Facility Agent" olarak First Abu Dhabi Bank'i, "Documentation Agent" olarak ise Citibank'ı görevlendirdi. Sendikasyondaki "lider" kreditörler ICBC Europe (Amsterdam Şubesi), First Abu Dhabi Bank ve Standard Chartered Bank olurken, "Senior" kreditör grubu içinde Banca Transilvania, Bayerische Landesbank, Citibank, Raiffeisen Bank International ve Denizbank AG yer aldı.

Banco Cooperativo Espanol, Bank of Montreal, Commerzbank, ING Bank, UniCredit Bank ve BankInter ise sendikasyona destek veren diğer kreditörler oldu.

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- "Sendikasyona gelen talep, GBI'a güvenin güçlü bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GBI Genel Müdürü Erhan Zeyneloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece dolar cinsinden borçlanmayı tercih ettiğimiz ve önceki yıla kıyasla belirgin maliyet avantajı sağladığımız bu sendikasyona gelen talep, geliştirdiğimiz köklü ilişkilerin ve kreditörlerimizin GBI'a gösterdiği güvenin güçlü bir göstergesi oldu. 25 yılı aşkın başarılı faaliyet geçmişimiz, güçlü mali yapımız, rekabet gücümüz ve global piyasalarda yetkin deneyimli ekibimizle, küresel ve bölgesel kreditör bankaların Avrupa’da çalışmayı arzu ettiği banka olduğumuzu bir kez daha görmek mutluluk verici."

Müşteri odaklı yaklaşımıyla müşteri ve muhabir bankalarına basitleştirilmiş etkin finansal çözümler sunan GBI, uluslararası ticaret ve emtia finansmanı, özel bankacılık ve yapılandırılmış finansman alanlarında uzman kuruluş olarak öne çıkıyor.

Hollanda ve Almanya’da dijital bankacılık kanallarını da kullanarak topladığı bireysel mevduatlar, GBI fonlamasının ana kaynağını oluşturuyor. Moody’s'in GBI’a verdiği uzun vadeli mevduat kredi notu "Baa1" seviyesinde konumlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası ve Hollanda Merkez Bankası tarafından denetlenen GBI, 30'dan fazla ülkede faal İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) bilançosunda konsolide olan Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin iştiraki olarak Amsterdam, Düsseldorf, Cenevre ve İstanbul’da temsilcilik ofisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

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GarantiBank sendikasyon

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