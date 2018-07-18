Garanti.com.tr'den taşıt kredisine başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, bir ilke imza atarak taşıt kredisi ürününü dijital kanallarından sunmaya başladı. Müşteriler, artık "garanti.com.tr" üzerinden taşıt kredisine başvuru yapabilecek.

Garanti'nin açıklamasına göre, hizmete sunulan Dijital Taşıt Kredisi Sistemi ile tüm gerçek kişiler, bireysel ya da ticari amaçlı taşıt kredisi talepleri için hem ödeme planı hesaplaması yapabilecek hem de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuruya ilişkin ön değerlendirme anında gerçekleştirilecek, ön onay verilen başvurular için işlemlere anlaşmalı bayi ya da şubelerden devam edebilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü, müşterilerinin dijital kanalları kullanma alışkanlığına uygun şekilde, hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, müşterilerin artık taşıt kredisi başvuru işlemlerini de dijital olarak gerçekleştirebildiğini aktaran güldü, şu ifadeleri kullandı: