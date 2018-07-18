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Garanti.com.tr'den taşıt kredisine başvuru yapılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, bir ilke imza atarak Taşıt Kredisi ürününü dijital kanallarından sunmaya başladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, bir ilke imza atarak taşıt kredisi ürününü dijital kanallarından sunmaya başladı. Müşteriler, artık "garanti.com.tr" üzerinden taşıt kredisine başvuru yapabilecek.

Garanti'nin açıklamasına göre, hizmete sunulan Dijital Taşıt Kredisi Sistemi ile tüm gerçek kişiler, bireysel ya da ticari amaçlı taşıt kredisi talepleri için hem ödeme planı hesaplaması yapabilecek hem de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuruya ilişkin ön değerlendirme anında gerçekleştirilecek, ön onay verilen başvurular için işlemlere anlaşmalı bayi ya da şubelerden devam edebilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü, müşterilerinin dijital kanalları kullanma alışkanlığına uygun şekilde, hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, müşterilerin artık taşıt kredisi başvuru işlemlerini de dijital olarak gerçekleştirebildiğini aktaran güldü, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bu kapsamda bir ilk olan yeni hizmetimiz sayesinde, bireysel veya şahıs şirketi sahibi müşterilerimiz bundan böyle taşıt kredisi başvurularını dijital olarak yapıp sonucunu da anında öğrenebilecek. Hesap makinesi özelliğiyle bütçelerine uygun şekilde ödeme planlarını hesaplayabilecek, şubeye gitmeden ya da çağrı merkezine dahi ihtiyaç duymadan başvuru işlemini kolayca tamamlayarak hemen ön onay alabilecek. Ön onayı alan müşteriler aynı zamanda harita üzerinden anlaşmalı bayilerimiz ve şubelerimiz hakkında bilgi alıp, işlemlerini hızla sonuçlandırarak yeni aracına sahip olacak."

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