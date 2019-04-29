Garanti'den 3 ayda 1 milyar 757,4 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın yılın ilk 3 aylık dönemindeki net karı, 1 milyar 757 milyon 409 bin TL, aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon 867 bin TL oldu.

Garanti Bankası, yılın ilk 3 ayındaki finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal verilerine göre, net kar 1 milyar 757 milyon 409 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon 867 bin TL'ye ulaştı. Şirketin, aktif büyümesindeki temel etken Türk Lirası krediler olarak açıklanırken, özellikle, Kredi Garanti Fonu'nun desteğiyle nakdi canlı krediler ilk üç ayda yüzde 6 büyüdü.

Bankanın ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon 232 bin TL oldu. Garanti'nin fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam ederken, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyle şirketin mevduat tabanı 262 milyar 790 milyon 687 bin TL'ye ulaştı.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,5, öz kaynak karlılığı yüzde 15,6, aktif karlılığı ise yüzde 1,8 seviyelerinde gerçekleşti.