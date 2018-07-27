Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Garanti Bankası'nın, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla yılıkm ilk yarısında ekonomiye verdiği destek 319 milyar lirayı buldu.

Garanti Bankası 30 Haziran 2018 tarihli finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 384 milyar 878 milyon liraya ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 319 milyar 244 milyon 923 bin liraya yükseldi. Banka’nın özkaynak kârlılığı yüzde 18.1, aktif kârlılığı ise yüzde 2.1 düzeyinde gerçekleşti.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ülke ekonomisine katkılarının artarak 319 milyar liraya ulaştığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Yılın ikinci çeyreğinde sendikasyon kredimizi başarıyla yenileyerek, Garanti’nin sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha gösterdik. Haziran ayında IFC ile kadın girişimcilere özel ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk sosyal bonosu ile yurtdışından sağladığımız fonlara yenilikçi bir ürün ekledik. Temmuz ayında sağladığımız Türkiye’nin ilk yeşil kredisiyle sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz” dedi.

Erbil, sürdürülebilir kalkınma için küresel bankacılık prensiplerini hazırlayacak dünyanın önde gelen 26 bankası arasında Türkiye’den sadece Garanti’nin yer aldığına dikkat çekti ve ekledi:

"Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, Garanti’nin stratejik öncelikleri arasında yer alıyor.

"Ürün ve hizmetlerimizi bu kapsamda şekillendiriyor, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetiyoruz.

"Kadınların işgücüne katılımını destekliyor, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışıyoruz.

"Müşteri deneyimi ve dijitalleşme odağımızla bankacılıkta yeni bir dönem başlatarak, müşterilerimizin her türlü hizmeti tek noktadan, en hızlı ve kolay alacağı 600’den fazla şubemizin dönüşümünü tamamladık.

"Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldık. Euromoney tarafından sürdürülebilir finans konusunda 'En İyi Banka', EMEA Finance tarafından 'En İyi Proje Finansmanı' ve "'En İyi Yapılandırılmış Finansman' kurumu olduk.

"Institutional Investor tarafından gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 473 şirket arasında yapılan araştırmada, 'En Saygın' kurumlar arasında Türkiye’den tek banka yönetim ekibi olarak yerimizi aldık.

"Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Garanti Bankası hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler:

· Net kâr 3 milyar 935 milyon 990 bin lira oldu.

· Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar* dahil, toplam 4 milyar 741 milyon 849 bin lira karşılık ayrıldı.

· Aktif büyüklüğü, 384 milyar 878 milyon lira seviyesine ulaştı.

· Ortalama aktif kârlılığı yüzde 2.1 düzeyinde gerçekleşti.

· Özkaynaklar 44 milyar 404 milyon 868 bin lira seviyesine ulaştı.

· Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 18.1 düzeyinde gerçekleşti.

· Krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 319 milyar 244 milyon 923 bin lira oldu.

· Toplam krediler, YP krediler ve lira krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11.0, yüzde 10.7 ve yüzde 11.1 düzeyinde gerçekleşti.

· Tüketici konut kredileri pazar payı yüzde 12.7 düzeyinde ve tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payı yüzde 12.6 düzeyinde gerçekleşti.

· Müşteri mevduatı 222 milyar 932 milyon 236 bin TL’ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı yüzde 11.2 düzeyinde gerçekleşti.

· Sermaye yeterliliği oranı yüzde 16.2 düzeyinde gerçekleşti.

· Donuk alacak oranı yüzde 3.37 düzeyinde gerçekleşti. (Fotoğraflı)



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