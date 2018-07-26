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Garanti'den MTV ödemelerinde taksit imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Garanti'den MTV ödemelerinde taksit imkanı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası kredi kartı sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini ücretsiz 2 taksitte gerçekleştirebiliyor.

Bankanın açıklamasına göre, 2 taksit imkanından, MTV ödemesini 31 Temmuz'a kadar BonusFlaş, Garanti İnternet, Garanti Cep, 444 0 333 Alo Garanti, Garanti Paramatik'ler ve garanti.com.tr üzerinden yapan kart sahipleri yararlanabiliyor.

Kredi kartı sahipleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi www.gib.gov.tr üzerindeki ödeme seçeneklerinden mobil ödeme altında GarantiPay'i seçip kart bilgilerini girmeden yaptığı ödemeleri ücretsiz 3 taksitte ödeyebiliyor. Kullanıcılara, gib.gov.tr üzerinden ödeme seçeneklerinden kredi kartını seçip kart bilgilerini girerek yaptığı ödemelerde ise 2 taksit imkanı sunuluyor.

Üstelik ilgili kanallardan MTV ödemesi yapan müşteriler mediamarkt.com.tr'den yüzde 10 indirim fırsatı için kod kazanıyor.

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garanti bankası

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