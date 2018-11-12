FİNANS

Garanti'den müşterilerine 2 yeni hizmet

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Banka, "Motosiklet Kredisi" ve "BAK Sigorta (Bayiden Anında Kredi)" adını verdiği kredi ve sigorta seçenekleriyle müşterilerin finansal ihtiyaçlarına satış noktasında anında çözüm sunuyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, "Motosiklet Kredisi" ve "BAK Sigorta (Bayiden Anında Kredi)" hizmetlerini müşterilerine sundu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Garanti Bankası, "Motosiklet Kredisi" ve "BAK Sigorta (Bayiden Anında Kredi)" adını verdiği kredi ve sigorta seçenekleriyle müşterilerin finansal ihtiyaçlarına satış noktasında anında çözüm sunarak fark yaratıyor.

Bankanın genişleyen taşıt kredisi ürün yelpazesinde artık Motosiklet Kredisi de yer alıyor. Garanti müşterileri, ister sıfır kilometre ister ikinci el 250 cc ve üzeri motor hacmine sahip dilediği motosikleti, kasko zorunluluğu bulunmadan, prosedür gerektirmeyen zahmetsiz ve hızlı Motosiklet Kredisi sayesinde kolayca satın alabiliyor. Satın almak istedikleri motosiklet için kredi kullanacak müşteriler, Garanti Bankası şubeleri ile Türkiye’nin ilk taşıt kredisi hattı 444 OTOM ve garanti.com.tr üzerinden ya da anlaşmalı bayilerden anında başvuru yapabiliyor.

Garanti, "BAK Sigorta" adını verdiği hizmetiyle de "Bayiden Anında Kredi" sistemi üzerinden, taşıt kredisiyle eş zamanlı olarak tüm sigorta işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesine imkan sunuyor.

Garanti Bankası ile anlaşmalı bayilerden araç satın alırken taşıt kredisi kullanan müşteriler, yeni hizmet sayesinde, sigorta bedelini de kredilendirme avantajına sahip oluyor. Müşteriler, aynı kredi süreci içerisinde, aracını güvence altına alan kasko ve zorunlu trafik sigortasının yanı sıra hayat sigortası ile kredi koruma güvencesi (işsizlik) sigortalarını da yaptırabiliyor.

Taşıt kredisi kullanan müşteriler, sigorta yaptırdığında taşıt kredisi faizinde indirim avantajından da yararlanabiliyor. İhtiyaç duyduğu sigorta ürünlerini bayiden ayrılmadan satın alan Garanti müşterileri, farklı sigorta şirketleri aramak ve ek belge hazırlamak zorunda kalmadan zamandan tasarruf ediyor, tüm işlemleri tek seferde ve tek noktada çok hızlı bir şekilde tamamlamanın konforunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü, müşterilerinin hayatına değer katan yenilikçi ürün ve hizmetlerle fark oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda iki yeni ürünümüzü daha hizmete sunduk. Müşterilerimiz, artık satın almak istedikleri motosiklet için dilerlerse şubeye dahi gitmeden anlaşmalı bayilerimiz üzerinden anında kredi kullanabilecek. Araç satın alma sürecinde müşterilerimize sigorta işlemleri için de büyük bir kolaylık sunduğumuz BAK Sigorta ürünümüz sayesinde, taşıt kredisi kullanırken artık tüm sigorta işlemleri de hızlı ve kolayca sonuçlanıyor. Müşteri odaklı bakış açımızla yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi onların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlamaya devam edeceğiz."

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