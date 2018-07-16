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Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık "Yeşil Kredi"

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Garanti Bankası, Zorlu Enerji’ye sağladığı 10 milyon dolar tutarındaki kredinin faizini, şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek, ilk kez bir "Yeşil Kredi" anlaşması gerçekleştirdi.

Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık "Yeşil Kredi"

Elif Varan / İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Garanti Bankası, Zorlu Enerji’ye sağladığı 10 milyon dolar tutarındaki kredinin faizini, şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek, ilk kez bir "Yeşil Kredi" anlaşması gerçekleştirdi.
Toplam 10 milyon dolar tutarındaki kredi, Zorlu Enerji’nin işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılıyor. Garanti Bankası, Yeşil Kredi ile vade süresince Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesini faiz indirimiyle teşvik edecek.
Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.
Türkiye’de ilk kez Garanti’nin hayata geçirdiği, dünyada da çok yeni duyulmaya ve gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü, bankanın bünyesinde bulunduğu BBVA’nın da ürün portföyünde yer alıyor.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin,
“Gelişmekte olan Piyasaların ilk sosyal bono ihracından sonra, Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi’siyle de sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz. İlk defa bir şirkete işletme kredisi olarak verilen Yeşil Kredi’yi yurtdışından bir fon kullanmadan kendi kaynaklarımızla sağlıyoruz. Uluslararası bir sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı tarafından şirketin sürdürülebilirlik performansı puanlanacak ve faiz oranını bu puana endeksleyeceğiz. Dolayısıyla kredi verdiğimiz şirketin sürdürülebilirlik performansını koruduğundan emin olarak, vade boyunca müşterimizin çevresel, sosyal ve yönetişim kaynaklı risklerini daha da iyi yönetmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin Yeşil Kredi’ye ilgi göstereceğine ve mevcut kredisini yeşil kredi yapısına çevireceğine inanıyoruz.” dedi.
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası olarak değil, bütünü olarak ele aldıklarını söyledi ve ekledi:
"Garanti Bankası ile yaptığımız 'Green Loan' anlaşması; tüm iş modelimizin ayrılmaz bir parçası haline getirme yolundaki kararlılığımızı gösteren, çok kıymetli bir adımdır.
"Sadece Türkiye’de bir ilk değil dünyada da ilkler arasında yer alan bu anlaşma ile bir yandan Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performansını iyileştirirken bir yanda da sürdürülebilir bir şirket olarak finansman maliyetimizi aşağı çekmiş olacağız.
"Mevcut kredimiz üzerinde yapılacak değerlendirme sürdürülebilirlikte geldiğimiz noktayı bir kez daha tescil edecektir.
"Sürdürülebilirlik adına Türkiye’de birçok ilke imza atmış bir şirket olarak Garanti Bankası ile yapmış olduğumuz 'Green Loan' anlaşmasının hem Türkiye’de hem de dünyada birçok şirkete örnek olmasını diliyorum." (Fotoğraflı)

Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık

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