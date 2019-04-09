Garanti'nin düzenlediği BBVA Momentum yeni sosyal girişimcilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın düzenlediği sosyal girişimcilik destek programı BBVA Momentum, yeni sosyal girişimcilerini bekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmak isteyen girişimcilere katkı sağlamayı amaçlayan Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı, yeni dönem için başvuruları almaya başlıyor.

Girişimcilik konusunu stratejik öncelikleri arasına alan ve bugüne kadar bu alanda pek çok çalışmaya imza atan Garanti Bankası'nın Türkiye'deki programını yürüttüğü BBVA Momentum, Türkiye'de sosyal meselelere yenilikçi çözümler üreten sosyal girişimlere ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Garanti Bankası'nın Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiği ve Türkiye, ABD, Meksika ve Kolombiya’da eş zamanlı olarak gerçekleşen programa katılmaya hak kazanan girişimler, ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan eğitimlere ek olarak birebir mentorluk ve uzman desteğinden fayda sağlıyor.

Programa katılan girişimciler, birbirinden farklı ölçek ve sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerle deneyimlerini paylaşma ve uluslararası iş birlikleri kurma şansına da sahip oluyor.

Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'nın yeni dönem başvuruları, 6 Mayıs'a kadar devam edecek.

