GarantiPartners girişimcileri yatırım almaya başladı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, 2015 yılında hayata geçirdikleri GarantiPartners Girişim Hızlandırma Programı’nın desteklediği girişimlerin yatırım almaya başladığını belirterek, "GarantiPartners Girişim Hızlandırma Programı’nın ilk mezunlarından Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu Poltio.com, programa kabul edildikten sonra cirosunu yüzde 119 artırmakla kalmayıp, 1 milyon liralık yatırım aldı." dedi. Onaran, AA muhabirine, Garanti Bankası'nın girişim bankacılığı faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Yeni girişimcilere uluslararası fon kuruluşlarından kaynak ve garantörlük sağlayıp, finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olduklarını ifade eden Onaran, bilgilendirme hizmetleriyle ise sürdürülebilirliklerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Onaran, yatırım alma potansiyeli olan yeni iş modellerine sahip girişimleri ayrı bir kolda değerlendirdiklerine işaret ederek, "Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak, ekonomimize yeni iş modelleri kazandıran girişimcilerin yanında olmak amacıyla 2015 yılında GarantiPartners Girişim Hızlandırma platformunu oluşturduk. Haziran 2016’da ise start-up ve girişimcilerin her türlü teknik altyapıya sahip fiziki ofis imkanlarından yararlanabildiği GarantiPartners Girişim Üssü'nü hayata geçirdik." diye konuştu.

- Yatırım alma potansiyeli olana geniş çapta destek Uygulanabilir bir ürün veya hizmeti pazarlayabilen tüm girişimlerin, www.garantipartners.com web adresinden 365 gün GarantiPartners’a başvurabildiğini anlatan Onaran, şöyle devam etti: "Başvuruları takiben, girişim, bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu aşamayı geçen girişimcilerle bire bir görüşmeler yapılıyor, hikayeleri, iş planları ve hedefleri kendilerinden dinleniyor, sonrasında değerlendirme komitesine aktarılıyor. Ardından seçilen girişimlerle birlikte çalışmak üzere yola çıkılıyor. GarantiPartners platformuyla iş yapış şekliyle farklılaşan, bulunduğu sektöre inovatif bir ürün ve yaklaşım getiren, etki alanı geniş, yüksek değer yaratma ve yatırım alma potansiyeli olan girişimlere geniş çapta destek veriyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz GarantiPartners Girişim Hızlandırma platformunda bugüne kadar 2 bin yakın başvuru aldık ve bu başvuruları detaylı olarak değerlendirdik. 515 girişimci ile bire bir görüşme yaptık. Bugüne kadar toplam 37, şu an ise 19 girişim GarantiPartners portföyünde çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan 10’u faaliyetlerini GarantiPartners Girişim Üssü’nde sürdürüyor.

Bu girişimler arasında, E-Bursum, PangoHR, Pazarlamasyon, Gigbi, Clouplay, inMapper, KrediCo, YourPorter, Compay, Yuvako, Givin, Sor’un, Otsimo, Poltio, Yaamur, Robotic.mobi, Frizbit, Mall IQ bulunuyor. GarantiPartners platformunda sadece seçilmiş girişimlerle değil, çeşitli evrelerdeki birçok girişimle de farklı konularda iş birliği yapılıyor." - BBVA Momentum programına başvurular Onaran, banka olarak destek oldukları girişimlerin küresel rekabet ortamına açılmasıyla gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "GarantiPartners Girişim Hızlandırma Programı’nın ilk mezunlarından Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu Poltio.com, programa kabul edildikten sonra cirosunu yüzde 119 artırmakla kalmayıp, 1 milyon liralık yatırım aldı. Bu yatırımla global bir açılım yaparak New York’ta Poltio Inc’i kurdu ve ilk yabancı müşterisiyle de çalışmaya başladı. Diğer taraftan, esnek (on-demand) uzmanlık platformu Expertera da Silikon Vadisi, Amsterdam, Singapur, Dubai ve Ukrayna ofisleri bulunan uluslararası önde gelen teknoloji firması Etiya’dan 17,1 milyon lira değerlemeyle yatırım aldı."

Garanti Bankası'nın bünyesinde bulunduğu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) faaliyet gösterdiği ülkelerde hayata geçirilen girişimcilik konulu programları Türkiye’de de uygulamaya koyduğunu anlatan Onaran, şöyle konuştu: "BBVA Momentum programı, sosyal girişimlerin işlerini büyütmelerine katkıda bulunacak 7 aylık bir destek sunuyor. Program, çevrimiçi eğitimler, kurum içi mentorlarla sağlanan mentorluk ve ilişki geliştirme faaliyetleriyle destekleniyor. Sosyal girişimlere ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan BBVA Momentum programı, bu yıl ilk kez Türkiye’de GarantiPartners bünyesinde hayata geçirildi. Garanti Bankası, BBVA Momentum programını bu yıl da sürdürürken, sosyal girişimler için programa başvurular 18 Haziran 2018'e kadar devam ediyor." - Girişimlere daha fazla fırsat sunma hedefi Garanti Bankası olarak, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre, girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi iş modellerini bankacılık hizmetlerine entegre etmeye çalıştıklarını yineleyen Onaran, sözlerini şöyle tamamladı: