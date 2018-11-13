Gartner: Veri merkezlerinde tam flash depolama kullanılacak 

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Gartner tarafından yapılan araştırmalara göre, veri merkezlerinde bulunan geleneksel disk depolamaların yüzde 50'sinin yerini 2020 yılına kadar "tam flash depolama" alacak.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, hızla gelişen IoT (Nesnelerin İnterneti), bulut ve yapay zeka teknolojileri, veri merkezlerinde depolama performansı konusunda sürekli olarak artan talepler doğrultusunda gelişen flash'ın, kurumların yoğun veri büyümesini yönetebilmesine yardımcı olacak.

International Data Corporation (IDC), tam flash pazarının 2020 yılına kadar yüzde 26.2'lik bir yıllık bileşik büyüme oranını koruyacağını ve pazar büyüklüğünün 9.39 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Huawei açıklamasında, tam flash depolamanın veri merkezileri için sağlayacağı avantajlar şöyle sıralandı:

"Tam flash depolama 10

