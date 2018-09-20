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GastroAntep Festivali biber hasadıyla başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin GAGEV ile birlikte düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında Nurdağı ilçesinde biber hasadı yapıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "San Sebistian'a ne kadar insan gidiyorsa Gaziantep'e de o kadar insan gelecek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), biber hasadıyla başladı.

Nurdağı'nın Çakmak Mahallesi'ndeki tarlada düzenlenen hasat öncesi gerçekleştirilen törende, katılımcılara festivalle ilgili bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Mezopotomya ve Akdeniz'in ortasında bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Tarihin, toprağın, güneşin ve bereketin birleştiği güzel bir festival başlangıcı yapıldığını belirten Şahin, "Sofra birleştirir, sofra kardeşliktir, sofra paylaşmaktır, zenginliktir. Bizim Gaziantep soframız, yardımlaşmadır, şifadır, sağlıktır." dedi.

Şahin, Gaziantep'in bir dünya mutfağına sahip olduğunu dile getirerek, Meksika'nın biberi, Japonya'nın pirinciyle dünya markası olduğunu, Gaziantep'inse Anadolu'nun hazinesini bağrında biriktirerek bütün dünya ülkelerine, "Ben buradayım" çağrısı yaptığını vurguladı.

Bu açıdan Gaziantep'in fıstığıyla, üzümüyle, biberiyle, zeytiniyle ve firiğiyle bir lezzetin birleştiği nokta olduğuna dikkati çeken Şahin, kentin 500 yemek çeşidiyle iddiasını dünyaya duyurmak istediklerini aktardı.

"San Sebistian'a ne kadar insan gidiyorsa Gaziantep'e de o kadar insan gelecek." diyen Şahin, gastronomi alanında iddialı olduklarını yineledi.

Şahin, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin değişik şehirlerinden konusunda uzman insanların bugün bu festivale katılmak için Gaziantep'e gelmelerinin de büyük bir gösterge olduğuna değinerek, festivalde dolu dolu 3 gün yaşanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da yerel çeşitlerle gastronomi alanına hizmet edecek ürünler ürettiklerini söyledi. Yılmaz, bölgede yaptıkları tarımsal hizmetlerle ilgili teknik bilgiler verdi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise Nurdağı ve İslahiye topraklarının her sene iki mevsimlik ürün verdiğini belirtti. Gaziantep olarak tatlının ve acının en iyisini yaptıklarını ifade eden Yıldırır, "Bizim acımız da tatlıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından biber tarlasına giden Başkan Şahin ve beraberindekiler, tarlada biber hasadı yaptı.

Basın mensuplarıyla tarlada bir süre gezen Şahin, daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır ile traktöre bindi.

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Anahtar Kelimeler:
biber hasadı festival GastroAntep Gaziantep

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