"GastroAntep Festivali"nin ardından

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) 250 bin kişi tarafından izlendiği bildirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, UNESCO’nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep'te, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroAntep Festivali kapsamında 3 günde 250 bin ziyaretçi ağırlandı.
40 ülkeden katılımın olduğu festival boyunca dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şefler, Gaziantep’in sahip olduğu kültür, tarih ve gastronomi zenginliğini keşfetti.
Festivale Brezilya, ABD, Çin, İspanya, Kore, Azerbaycan, Meksika, Lübnan, İsveç, Almanya, İtalya, Belarus, Karadağ, Tunus, Slovenya, Malta, Belçika, Ukrayna gibi Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya 5 kıtadan katılım gerçekleştirildi.
40’ı yabancı, 90’ı UNESCO şefi olmak üzere yerli yabancı toplam 230 şefin yer aldığı festivalde, Andre Lima de Luca, Arda Türkmen, Christian Escriba, Cüneyt Asan, Ömür Akkor, Fatih Tutak gibi tanınmış şefler, 40’ın üzerinde sunum yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroAntep Festivali’nin bundan sonra her yıl tekrarlanacağını belirtti.
Gaziantep'in zengin mutfağını ve kültür zenginliklerini dünyaya duyurabilmeyi hedeflediklerini işaret eden Şahin, "Bu amaç doğrultusunda ilk yılımızda, dünyanın değişik noktalarından 40 dünyaca ünlü şefi ağırladık. Yabancı şeflere Gaziantep’imizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladık. Onlar da özellikle fıstığı kendi mutfaklarında nasıl kullanabileceklerini deneyim ettiler. Gaziantep’in zenginliklerini dünyaya duyurabilmek adına bu bizim için büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.
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