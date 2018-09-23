"GastroAntep Festivali"nin ardından

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) 250 bin kişi tarafından izlendiği bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, UNESCO’nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep'te, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroAntep Festivali kapsamında 3 günde 250 bin ziyaretçi ağırlandı.

40 ülkeden katılımın olduğu festival boyunca dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şefler, Gaziantep’in sahip olduğu kültür, tarih ve gastronomi zenginliğini keşfetti.

Festivale Brezilya, ABD, Çin, İspanya, Kore, Azerbaycan, Meksika, Lübnan, İsveç, Almanya, İtalya, Belarus, Karadağ, Tunus, Slovenya, Malta, Belçika, Ukrayna gibi Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya 5 kıtadan katılım gerçekleştirildi.

40’ı yabancı, 90’ı UNESCO şefi olmak üzere yerli yabancı toplam 230 şefin yer aldığı festivalde, Andre Lima de Luca, Arda Türkmen, Christian Escriba, Cüneyt Asan, Ömür Akkor, Fatih Tutak gibi tanınmış şefler, 40’ın üzerinde sunum yaptı.