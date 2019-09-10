GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Yemekleriyle ünlü Gaziantep'teki bitkisel ve hayvansal gıda üreticileri, Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde "Sahre" markasıyla birleşip Türkiye'ye açılabilmek için kolları sıvadı. Arada komisyoncu olmadan direkt çiftçiden alınan peynir, tereyağı, kaymak, yoğurt, zeytin, bal ve yumurta gibi doğal ürünler, Sahre markasıyla satışa sunuluyor.

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin 9 ilçe ve köylerinde 5 bin 400 üyesi bulunduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 7 ay önce çiftçinin en büyük sorunlarından birinin, ürettiği ürünü değerlendirememek olduğunu gördüklerini, bu kapsamda birliğin iktisadi işletmesinde üyelere ait çeşitli ürünleri satışa sunmaya başladıklarını anlatan Türkman, "Değerinden alırsanız üretici üretmeye başlar. Bunun için köylerdeki üyelerimizin doğal ve sağlıklı ürünlerini alarak işletmemizde 'Sahre' markasıyla satıyoruz. Tüketicilerimize doğal ve sağlıklı, katkısız ürünler sunuyoruz." dedi.