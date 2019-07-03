FİNANS

Gastronomi kentinin nanesi fabrikada işlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'nin kenarındaki verimli topraklarda üretilen nane, belediye öncülüğünde kurulacak tesis sayesinde üreticisine daha fazla kazandıracak - Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan: - "Tesis, 1-1,5 ay içinde bitecek. Makinelerimiz hazır. İnşaat biter bitmez makineler kurulacak. İlk etapta buradaki çiftçinin ihtiyacına karşılık verecek, çiftçiyi tüccarın eline düşürmeyecek şekilde çalışmamız olacak"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'nin kenarındaki verimli topraklarda üretilen nane, belediye öncülüğünde kurulacak tesisle üreticisine daha fazla gelir sağlayacak.

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağında çorbalardan yoğurtlu yemeklere, salatalardan cacığa kadar pek çok yemeğe lezzet katan nane, Fırat Nehri'nin hayat verdiği bereketli topraklardan Karkamış'ın Elifoğlu, Kelekli, Tosunlu ve Erenyolu mahallelerinde vatandaşların önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

İlçede özellikle nehir kıyısındaki sulanabilen tarlalarda yetiştirilen nane, haziran ayından itibaren hasat edilip kurutulduktan sonra tüccarlar aracılığıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nanenin bol su isteyen bir bitki olduğunu belirterek, ilçede Fırat Nehri kıyısındaki dört mahallede 8-10 bin dönüm alanda nane yetiştirildiğini söyledi.

Hemen sınırda olan Nizip'e bağlı mahallelerin de katılmasıyla üretim alanının 15 bin dönüm civarında olduğunu anlatan Doğan, naneden iklim şartlarının elverişli olması halinde yılda 4 kez mahsul alınabildiğini ifade etti.

Doğan, tohum masrafı olmayan nanenin 3-4 yılda bir gençleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çiftçi çok yorulmaz, masrafı çok olmaz nane üretiminde. Arpa, buğday gibi her yıl tohum almaya gerek yok." dedi.

Belediye öncülüğünde Elifoğlu köyünde "Elif Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni oluşturduklarını bildiren Doğan, kooperatif başkanı Süleyman Özaslan'ın 17 dönümlük arazisi üzerinde nane işleme tesisi kurmaya hazırlandıklarını vurguladı.

- "Nanenin hiçbir şeyi israf olmayacak"

Naneyi köylüden aldıktan sonra, kurutup eleyeceklerini, daha sonra da paketleyerek satacaklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmalarda nanenin aromasının ve yağının daha çok talep gördüğünü fark ettik. Tesiste ilk aşamada bir ofisimiz ve marketimiz olacak. Yani çiftçi ürününü bize verdiği zaman aldığı paranın karşılığında marketten bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Gübresini, sulama borularını bile alabilecek. Bu kooperatif, hem çiftçinin nanesini alacak, tüccarın eline düşürmeden hem de kuracağı marketle de çiftçinin ayağına hizmet getirecek. Yani, il veya ilçe merkezine gitmeden buradan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Tesiste, nanenin kurutma ve paketlemenin yanı sıra kurutmalık patlıcan, biber de paketlenebilecek. İkinci aşamada nane aroması ve yağı, üçüncü aşamada da nanenin posasından yem üretip, onu vereceğiz. Nanenin hiçbir şeyi israf olmayacak."

- "Tesis, 1-1,5 ay içinde bitecek"

Çiftçilerin şu anda hasat ettikleri ürünü tarlalarına serdikleri çadırlar üzerinde kuruttuklarını, çuvallara koyduklarını ve tüccara sattıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Biz kuruyan naneyi fabrikaya alıp, biz kendimiz orada ayrıştırmasını yapacağız. Kuracağımız laboratuvarla da kalitesini, kokusunu, aromasını kendimiz seçeceğiz. Tesis, 1-1,5 ay içinde bitecek. Makinelerimiz hazır. İnşaat biter bitmez makineler kurulacak. İkinci etap olarak hayata geçireceğimiz, aroma ve yağla ilgili makineler şu anda hazırlanıyor. İlk etapta buradaki çiftçinin ihtiyacına karşılık verecek, çiftçiyi tüccarın eline düşürmeyecek şekilde çalışmamız olacak."

Doğan, hedeflerinin nane ekili alanı 30 bin dönüme kadar çıkarmak olduğunu aktararak, "Aynı zamanda kuracağımız tesisle 50-60 kişiye istihdam sağlamak istiyoruz. Kooperatifçiliğin çiftçiye nasıl bir gelir getireceğini göstermiş olacağız. Örnek bir tesis olacak. Çiftçilerimizin mahsulünün daha endüstriyel hale getirip satmasına yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)
Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Karkamış Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan nane tesis

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Otomobilde ÖTV ve KDV devam etsin talebi

Otomobilde ÖTV ve KDV devam etsin talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

Tüketici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.09 arttı, yıllık atış yüzde 25.04 (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

IMF  Direktörü Lagarde ECB başkan adaylığı süreci boyunca görevini askıya aldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

“İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.