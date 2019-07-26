"Gastronomi Köyü" Anadolu Lezzetlerini dünyaya tanıtacak

Türk turizm sektörünün çeşitlilik sıkıntısı yaşadığını ifade eden Bağlıkaya, "Deniz, kum, güneşin dışında yoğun bir trafik maalesef alamıyoruz. Kültür turlarıyla ilgili hafif hafif artan bir sayıya yaklaştık. Belli ki birkaç sene içinde istediğimiz seviyelere gelecek. Ülkedeki huzur ve güvenle doğru orantılı olarak onlar da artıyor. Ülkemizin seyahat edilmesinin riskli bulunan bölgelerinde de yavaş yavaş seyahatler öncelikle iç turizmde başladı. Yavaş yavaş dış turizme de yansıyor." bilgilerini verdi.

Gastronomi Turizm Derneği'nin hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Köyü projesiyle, Türk mutfağı ve Anadolu lezzetleri hem dünyaya tanıtılacak hem de 700 dolar seviyesinde olan turist başına ortalama harcama seviyesi yukarılara çekilecek.

İSTANBUL (AA) - Türk turizm sektörü, Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmak ve seyahat acentelerinin tek bir noktadan satış yapma ihtiyacını karşılamak üzere Türk Gastronomi Köyü projesini geliştirdi.

Türkiye'nin turizmin çeşitlendirilmesi için tüm sektör paydaşlarının emek vermesi gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, "Turizm çeşitliliğimiz eksik. Bu, sezonu 12 aya yaymamızda ve kişi başı gelirin artırılmasında çok önemli bir unsur bu. Bundan yoksun olduğumuz zaman işte ortalama turist harcamalarımız 700 dolar civarında kalıyor." dedi.

- "Burada (Gastronomi) biz de en az onlar kadar yerimizi almalıyız"

Bağlıkaya, Türkiye'nin Akdeniz Çanağı'nda deniz, kum ve güneş turizminde rekabet edilemeyecek kadar çok avantaja sahip bir ülke olduğunu ifade ederek, servis kalitesi ve personel kalitesi konusunda iyi durumda olduklarını söyledi.

Türk turizminin bu avantajların yanına yeni başarılar eklemesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, gelir düzeyi yüksek turiste ulaşabilmek için alt turizm dallarında da güç kazanmak gerektiğini kaydetti.

Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Spor turizmi, golf turizmi, sağlık turizmi, gençlik turizmi, yayla turizmi... Sayabiliriz bir sürü. En önemlilerinden bir tanesi de gastronomi turizmi. Neden? Çünkü gastronomi alanında gerçekten dünyayla rekabet edebileceğimizi biz hepimiz biliyoruz. Biz turizmciler dünyanın her yerini geziyoruz. Her yerin mutfağını biliyoruz. Kendi lezzetlerimizi de biliyoruz. Rekabet derken ille birini yenmekten bahsetmiyorum. Çeşitlilik. Brezilya'ya gittiğinizde Brezilya mutfağını denemek istiyorsanız o tatları, Türkiye'ye geldiğinizde Türk mutfağını, İtalya'da İtalyan mutfağını denemek istersiniz. Dolayısıyla burada biz de en az onlar kadar yerimizi almalıyız.