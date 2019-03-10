FİNANS

"Gayrimenkul borsasının rüzgarına hiç kimse kayıtsız kalmayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı: - "Sektörde böylesi (gayrimenkul borsası) bir platforma çok ihtiyaç var. Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı" - "Alternatif sermaye piyasası araçlarının değerlendirmeye alındığı GABORAS rüzgarına ulusal ve uluslararası düzeyde hiç kimse kayıtsız kalmayacaktır" - GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse: - "Emin adımlarla yürüyoruz. Geldiğimiz noktada son bir düzlüğümüz kaldı"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Vekili Mahmut Asmalı, sektörün Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) gibi bir projeye çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı. Alternatif sermaye piyasası araçlarının değerlendirmeye alındığı GABORAS rüzgarına ulusal ve uluslararası düzeyde hiç kimse kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, GABORAS'ın geldiği nokta ve izlenecek stratejilere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı, toplantıda çok değerli fikirlerin ortaya çıktığını vurgulayarak, ciddi güven kaybı yaşayan sektörde güveni yeniden tesis ederek arz-talep çerçevesinde konuyu ele aldıklarını aktardı.

Sektörde böylesi bir platforma çok ihtiyaç olduğunu belirten Asmalı, "Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı. Alternatif sermaye piyasası araçlarının değerlendirmeye alındığı GABORAS rüzgarına ulusal ve uluslararası düzeyde hiç kimse kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Sektör Kurulları, İş Geliştirme Komisyonu ve SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse de GABORAS'ın, gayrimenkul sektöründe çok önemli bir açığı kapatacağını ve sektörün gerçek değerini ortaya çıkaracağını kaydetti.

Köse, "Sakin kalarak, kimseyi kırmadan bu ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu konuda sizlerin de desteği oldukça önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Londra Borsasında GABORAS konuşuluyor"

GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse ise emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, hem kamu hem özel sektör tarafında söylediklerinin kabul gördüğünü aktardı.

Kamuda ve özel sektörde büyük oranda bilgi birikimi ve uzmanlık bulunduğunu kaydeden Köse, "Amacımız, bu birlikten ortaya çıkacak enerjiyi ülkemizin çıkarına kullanarak sonuç almaktır. Geldiğimiz noktada son bir düzlüğümüz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Londra Borsası'nda GABORAS'ın konuşulduğunu, uluslararası ilginin arttığını ve Türkiye'de çok üst düzey toplantılar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Teknik çalışmaların vardığı düzeyi paylaşan Altun, katılımları için davetlilere teşekkür etti.

- Katılımcılar görüşlerini paylaştı

Sektör paydaşlarının ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda, katılımcılar, GABORAS'ın geldiği süreçle ilgili bilgilendirildi.

Katılımcılar da gayrimenkul borsasının hayata geçme aşamasıyla ilgili uluslararası fonlar, finans, bankacılık, sigortacılık, siber güvenlik, proje, yazılım, bilişim teknolojileri ve değerleme gibi birçok alana ilişkin görüşlerini aktardı.

Toplantıda SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa, SENYAP Yönetim Kurulu Üyesi Semih Yılmaz, GABORAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Şen, GABORAS Yönetim Kurulu Baş Danışmanı Lütfi Altun, GABORAS Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Eker ve Mitat Şahin hazır bulundu.

Etkinliğe, Cushman & Wakefield, CBRE Türkiye, G4S, Kuveyt Türk Portföy, Vakıf Gayrimenkul Değerleme, LİDEBİR, TÜGEM, Altın Emlak, Interconsult, INFINA, İstanbul Enerji AŞ, Tema Yatırım, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP), KOBİL, Emlak Bankası, Turkcell, Optimal, MGS Yazılım, YTÜ Teknopark, İnciBİS Çözüm Entegre, YTÜ İkitelli Teknopark'tan üst düzey yetkililer katıldı.

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GABORAS Müsiad

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