"Gayrimenkul borsasının rüzgarına hiç kimse kayıtsız kalmayacak"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Vekili Mahmut Asmalı, sektörün Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) gibi bir projeye çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı. Alternatif sermaye piyasası araçlarının değerlendirmeye alındığı GABORAS rüzgarına ulusal ve uluslararası düzeyde hiç kimse kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, GABORAS'ın geldiği nokta ve izlenecek stratejilere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Başkan Vekili Mahmut Asmalı, toplantıda çok değerli fikirlerin ortaya çıktığını vurgulayarak, ciddi güven kaybı yaşayan sektörde güveni yeniden tesis ederek arz-talep çerçevesinde konuyu ele aldıklarını aktardı.

Sektörde böylesi bir platforma çok ihtiyaç olduğunu belirten Asmalı, "Gayrimenkule bağlı ölü sermaye artık bir an önce ekonomiye katılmalı. Alternatif sermaye piyasası araçlarının değerlendirmeye alındığı GABORAS rüzgarına ulusal ve uluslararası düzeyde hiç kimse kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.