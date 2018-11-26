"Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (GABORAS'a) desteğinin tam olduğu MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, 17. MÜSİAD EXPO kapsamında GABORAS'ın tanıtımının gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda bir panel düzenlendiğini bildirdi.

Programın kapanış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GABORAS ile ilgili olumlu sözlerini anımsatan Kaan, borsanın, Erdoğan'ın konuşmasında ön plana çıktığını kaydetti.

Kaan, Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS'ta, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımlarının özellikle kullanıldığını vurguladı.