FİNANS

"Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın (GABORAS), İSEDAK üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalışıyoruz" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın (GABORAS'a) desteğinin tam olduğu, MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür. Memleket aşkıyla çıktığımız bu yolda gördüğümüz bu destek bizi çok memnun etmiştir"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (GABORAS'a) desteğinin tam olduğu MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür." ifadesini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, 17. MÜSİAD EXPO kapsamında GABORAS'ın tanıtımının gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda bir panel düzenlendiğini bildirdi.

Programın kapanış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GABORAS ile ilgili olumlu sözlerini anımsatan Kaan, borsanın, Erdoğan'ın konuşmasında ön plana çıktığını kaydetti.

Kaan, Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS'ta, yerli ve milli yüksek teknoloji yazılımlarının özellikle kullanıldığını vurguladı.

GABORAS'ın altyapısına tam otomasyonla çalışan dijital sistemlerin entegre edildiğini belirten Kaan, "Büyük veriyi (big data) işleme sayesinde şeffaf, hızlı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir gayrimenkul işlemleri, Türkiye merkezli 85 ülkede anlık olarak gerçekleştirilebilecek. Gayrimenkul Borsası için milyonlarca kaydı ve tapu hareketliliğini takip, izleme, ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlayan dijital altyapının yüzde 65'i tamamlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

\

- "Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz destek bizi mutlu etti"

Abdurrahman Kaan, GABORAS'ın; MÜSİAD, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Teknopark ortaklığında 20'yi aşkın sektör ihtisas grubunun çatı kuruluşu olarak kurulduğunu bildirdi.

"Milli ve yerli yazılımla üretilen dijital platformda test doğrulama süreçleri tamamlandı ve borsalaşma yolunda önemli yol katedildi" ifadesini kullanan Kaan, Ankara'da GABORAS ile ilgili yaptıkları görüşmelerde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, ilgili kamu kuruluşlarıyla temasların üst düzeyde sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaan, GABORAS'ın değerleme, müşavirlik, danışmanlık ve aracılık gibi iş kollarına alternatif bir yapılanma olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GABORAS, tüm bu alt sektörlerin işlerini kolaylaştırıcı, teknoloji sağlayıcı ve bütünleştirici bir çatı platform olarak yapılandırılmaktadır. GABORAS'ın borsalaşma endeksleri hazır. Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın, İSEDAK üyeleri ve yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğinin tam olduğu, MÜSİAD EXPO kapanış konuşmasında açık ve net görülmüştür. Memleket aşkıyla çıktığımız bu yolda gördüğümüz bu destek bizi çok memnun etmiştir."

PARTNERHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdıHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdı
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı
200 milyon dolarlık yatırım hedefi200 milyon dolarlık yatırım hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman kaan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.