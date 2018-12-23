"Gayrimenkul borsasıyla inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, dijital gayrimenkul borsası sayesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırım çekebileceklerini belirterek, "Türkiye’de yapay zeka kullanan dijital bir borsayı üretirsek, yarın dünyanın dört bir tarafından alıcılar bu sisteme girecektir." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'nin (GABORAS) tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD Expo kapanışında GABORAS'tan övgüyle bahsetmesi üzerine projeye hız verildi.

Bu kapsamda Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın amaçları, hedefleri ve işleyiş şekli hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a detaylı bilgilendirme yapıldı.