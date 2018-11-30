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"Gayrimenkul satışında vergi kaybı 6-7 milyar dolar"

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: - "(Tapu satışında gerçek değerin esas alınacağı sisteme geçilmesi) Araştırmalarımıza göre yıllık devri gerçekleştirilen 2,5 milyon adet gayrimenkulün satışında sadece 50-100 bin civarındaki konutun gerçek değeri beyan ediliyor" - "2-2,5 milyar dolar arasında tapu harcından vergi kaybı var. Keza KDV'de de böyle bir durum söz konusu. 150 metrekareden düşük evler hariç tüm gayrimenkullerde KDV oranı yüzde 18. Burada da 2-2,5 milyar dolarlık bir vergi kaybı var. Yine gelir vergisinde de kayıp söz konusu" - "Yani Türkiye genelinde gayrimenkul devirlerinde eksik beyan edilen veyan beyan edilmeyen gerçek değerler nedeniyle bir yılda oluşan tapu harcı, KDV ve gelir vergisi kaybı 6-7 milyar dolarları buluyor" - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: - "Şu anda 250 bin dolarlık gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesi noktasında lisanslı eksper raporu isteniyor. Aynı şey tüm tapular için de istenebilir" - AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: - "Vergisini veren müteahhit ve konut sahibi ile eksik beyanla ödemesi gerekenden düşük tutarda vergi ödeyen müteahhit ve konut sahibi arasındaki haksızlık giderilecek"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, tapu satışında gerçek değerin esas alınacağı sisteme geçilmesiyle ciddi bir vergi kaybının önleneceğini belirterek, "Gayrimenkul devirlerinde eksik beyan edilen veyan beyan edilmeyen gerçek değerler nedeniyle bir yılda oluşan tapu harcı, KDV ve gelir vergisi kaybı 6-7 milyar dolarları buluyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçek değer üzerinden tapu devirlerinin yapılmasının ülke ve adalet açısından önemine işaret ederek, "Almamız gereken vergi kısmını tam anlamıyla alamıyoruz ve bir vatandaşımız bunu doğru gösterirken diğer vatandaşımız bunu eksik gösterebiliyor. Dolayısıyla bu eksikliği de giderecek uygulamaları da en kısa zamanda hayata geçiriyor olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tapuların gerçek değeri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin Taşınmaz Değerleme Sistemi'ne dair düzenlemeyi içeren yönetmelik taslağını Cumhurbaşkanlığına gönderdiklerini kaydeden Kurum, bitmesine müteakip iki şehirde pilot uygulamaya geçeceklerini bildirmişti.

Kurum, taşınmazların gerçek değeri üzerinden satışına ilişkin uygulamayı gelecek yıl itibarıyla başlatıyor olacaklarını belirtmişti.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, uygulamanın hem üreticiler hem de alıcılar arasında adaleti sağlayacağını belirterek, aynı zamanda devletin ciddi vergi kaybının da önleneceğini bildirdi.

- Tapu harcı ve KDV'de kayıp 5 milyar doları bulabiliyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019'dan itibaren tapu satışında gerçek değerin esas alınacağı sisteme geçeceğini açıkladığını anımsattı.

Türkiye'de bir yılda 2,5 milyon civarında tapunun el değiştirdiğini aktaran Taş, bunun 1,4 milyonunun konut, 400 binin ticari gayrimenkul, kalan 700 binlik bölümünü de arsa ve tarlaların oluşturduğu bilgisini verdi.

Taş, bu sayede Türkiye'de 110 milyar dolarlık bir ekonomi oluştuğunu kaydederek, ancak tapu satışında pazarın yüzde 5'ini kapsayan markalı konut üreticileri dışında tapu devrinde gayrimenkulün gerçek değerinin beyan edilmediğini, bunun yıllardır gündemde olduğunu vurguladı.

Gökhan Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırmalarımıza göre yıllık devri gerçekleştirilen 2,5 milyon adet gayrimenkulün satışında sadece 50-100 bin civarındaki konutun gerçek değeri beyan ediliyor. Tapu değişimlerinde 110 milyar dolarlık bir ticari hacim ortaya çıkarken bunun yarıya yakını beyan edilmiyor. Resmi rakamlara göre tapu harcından yıl sonuna kadar 10-12 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakamlar bize gösteriyor ki 2-2,5 milyar dolar arasında tapu harcından vergi kaybı var.

Keza KDV'de de böyle bir durum söz konusu. 150 metrekareden düşük evler hariç iş yeri, tarla arsa ve 150 metrekareden büyük konutlar olmak üzere diğer tüm gayrimenkullerde KDV oranı yüzde 18. Burada da 2-2,5 milyar dolarlık bir vergi kaybı var. yine gelir vergisinde de kayıp söz konusu. Yani Türkiye genelinde gayrimenkul devirlerinde eksik beyan edilen veyan beyan edilmeyen gerçek değerler nedeniyle bir yılda oluşan tapu harcı, KDV ve gelir vergisi kaybı 6-7 milyar dolarları buluyor.

Taş, düşük beyan nedeniyle yüzde 22'lik gelir vergisinde de kaybın yüksek olduğunu, 6-7 milyar dolarlık rakamın bazı kimselerce "az bile" şeklinde tabir edildiğini söyledi.

- Tapu harçları düşürülsün önerisi

Taş, bakanlığın söz konusu çalışmasının bu anlamda çok önemli olduğunu belirterek, ancak tapuda gerçek değere değerleme şirketlerinin yetişmesinin mümkün olmadığını, ilgili odaya kaydı olan gayrimenkul profesyonellerinin değerleme raporlarının da geçerli kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Gerçek değer sistemine geçilirken tapu harçlarının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Taş, "Gayrimenkulün gerçek değerinin altında gösterilmesinin en büyük nedeni tapu harçlarının yüzde 4 olması. Bu oran düşürülürse vatandaş sorumlu tutulabilir. Bir de 5 yıl içinde evin değer artışından dolayı insanlar ciddi bir vergi ile karşı karşıya kalıyor. Bundan önce böyle bir zorunluluk olmadığı için düşük alınmış evler var. Son 5 yıl içinde alınmış evlerin, gelecek 5 yılda satılması durumunda bir defaya mahsus bir ev için vergi muafiyeti gibi indirimler teşvik edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Haksız rekabet önlenecek"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise yeni dönemde tapuların gerçek değeri üzerinden satılacağını belirterek, bu durumun haksız rekabeti de önleyeceğini söyledi.

Markalaşmış ve belirli bir büyüklüğe ulaşmış gayrimenkul firmalarının konut veya iş yeri satışında rakam ne ise onu yazdığını dile getiren Özyurt, ancak küçük firmaların konutları değerinden düşük gösterdiğini ve maliyeti düşürdüğünü anlattı.

Özyurt, "Şu anda 250 bin dolarlık gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesi noktasında lisanslı eksper raporu isteniyor. Aynı şey tüm tapular için de istenebilir. Bu durumda haksız rekabet önlenir." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu da söz konusu uygulama sayesinde önemli bir vergi kaybının önleneceğini belirtti.

Tavukçuoğlu, "Vergisini veren müteahhit ve konut sahibi ile eksik beyanla ödemesi gerekenden düşük tutarda vergi ödeyen müteahhit ve konut sahibi arasındaki haksızlık giderilecek." dedi.

Gayrimenkulün 200'den fazla alt sektörü beslediğini, 2 milyon kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Tavukçuoğlu, ancak bu sektörde eksik beyanlar nedeniyle yaşanan vergi kaybının da yüksek olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tapu vergi kaybı

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