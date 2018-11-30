"Gayrimenkul satışında vergi kaybı 6-7 milyar dolar"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerçek değer üzerinden tapu devirlerinin yapılmasının ülke ve adalet açısından önemine işaret ederek, "Almamız gereken vergi kısmını tam anlamıyla alamıyoruz ve bir vatandaşımız bunu doğru gösterirken diğer vatandaşımız bunu eksik gösterebiliyor. Dolayısıyla bu eksikliği de giderecek uygulamaları da en kısa zamanda hayata geçiriyor olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Taş, bu sayede Türkiye'de 110 milyar dolarlık bir ekonomi oluştuğunu kaydederek, ancak tapu satışında pazarın yüzde 5'ini kapsayan markalı konut üreticileri dışında tapu devrinde gayrimenkulün gerçek değerinin beyan edilmediğini, bunun yıllardır gündemde olduğunu vurguladı.

Türkiye'de bir yılda 2,5 milyon civarında tapunun el değiştirdiğini aktaran Taş, bunun 1,4 milyonunun konut, 400 binin ticari gayrimenkul, kalan 700 binlik bölümünü de arsa ve tarlaların oluşturduğu bilgisini verdi.

Gökhan Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırmalarımıza göre yıllık devri gerçekleştirilen 2,5 milyon adet gayrimenkulün satışında sadece 50-100 bin civarındaki konutun gerçek değeri beyan ediliyor. Tapu değişimlerinde 110 milyar dolarlık bir ticari hacim ortaya çıkarken bunun yarıya yakını beyan edilmiyor. Resmi rakamlara göre tapu harcından yıl sonuna kadar 10-12 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakamlar bize gösteriyor ki 2-2,5 milyar dolar arasında tapu harcından vergi kaybı var.

Keza KDV'de de böyle bir durum söz konusu. 150 metrekareden düşük evler hariç iş yeri, tarla arsa ve 150 metrekareden büyük konutlar olmak üzere diğer tüm gayrimenkullerde KDV oranı yüzde 18. Burada da 2-2,5 milyar dolarlık bir vergi kaybı var. yine gelir vergisinde de kayıp söz konusu. Yani Türkiye genelinde gayrimenkul devirlerinde eksik beyan edilen veyan beyan edilmeyen gerçek değerler nedeniyle bir yılda oluşan tapu harcı, KDV ve gelir vergisi kaybı 6-7 milyar dolarları buluyor.

Taş, düşük beyan nedeniyle yüzde 22'lik gelir vergisinde de kaybın yüksek olduğunu, 6-7 milyar dolarlık rakamın bazı kimselerce "az bile" şeklinde tabir edildiğini söyledi.