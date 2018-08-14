FİNANS

Gayrimenkul sektörü RE360'ta buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

Gayrimenkul sektöründe tüm bileşenlerin farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına bir araya geleceği Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360'ın ikincisi 4-5 Aralık'ta düzenlenecek - Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş: - "Özel bir terslik olmazsa 2019'un sonuna doğru MIPIM Türkiye'yi düzenleyeceğiz. MIPIM'i Türkiye'ye getirerek ciddi bir adım atacağız" - Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer: - "Sektöre dair her şeyi kapsayacak, sektörde konuşmak, tanışmak, iş birliği yapmak için herkesi bir araya getiren bir buluşma organize ettik"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul sektöründe tüm bileşenlerin farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına bir araya geleceği Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360'ın (Real Estate 360) ikincisi 4-5 Aralık'ta düzenlenecek.

Alkaş tarafından düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) gibi kamu ve özel kuruluşlarca desteklenen etkinliğe ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, 4-5 Aralık'ta ikincisi düzenlenecek olan RE360'ta kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşların bir araya geleceğini söyledi.

Alkaş, bu büyük buluşmada göze çarpan en sıcak gelişmenin, MIPIM'in etkinliğe stratejik ortak olarak katılması olduğunu kaydederek, son iki yıldır İstanbul'da düzenlenmesi için büyük uğraş verdikleri MIPIM'in bu adımla Türkiye ayağı için hazırlıklara başlayacağı düşündüklerini aktardı.

MIPIM'in, RE360 için bu yılki hedefinin Avrupa ve Orta Doğu'dan yüzde 10 uluslararası katılımcı getirmek olduğunu kaydeden Alkaş, şöyle devam etti:

"İki yıl gecikmeli de olsa MIPIM Türkiye'nin geleceğini müjdelemek istiyoruz. RE360'ın ilkinde de oldukça büyük bir başarı kaydettik. Yatırımcı-geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, banka-fon şirketi, danışman, bilişim teknolojicisi ve kamu kuruluşlarından oluşan 221 gayrimenkul sektör lideri, 209 tedarikçi, 93 kamu temsilcisi, 29 akademi ve dernek, 43 finansal kuruluşu toplam 671 katılımcıyla bir araya geldi. RE360 özelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da olmasını istedik. Aslında tüm sektördeki ortak paydaşları bir araya getirerek biraz daha kurumsallaşma ve markalaşma üzerine gitmek istedik. 4-5 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz RE360 konferansında da MIPIM Türkiye'nin tohumlarını atmış olacağız."

Alkaş, RE360 ile Türk gayrimenkul pazarını daha yukarılara taşımak istediklerini belirterek, etkinlikte çok önemli konuşmacılar yer alacağını bildirdi.

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- "Büyük bir aksilik olmazsa MIPIM 2019'da Türkiye'de"

Alkaş, MIPIM'in 2019'da Türkiye'de düzenlenmesi için söz aldıklarını kaydederek, bunun için RE360'ın başarılı geçmesi gerektiğini aktardı.

Özel bir terslik olmazsa 2019'un sonuna doğru MIPIM Türkiye'yi düzenleyeceklerini ile getiren Alkaş, "MIPIM'i Türkiye'ye getirerek ciddi bir adım atacağız. Uzun süren hayalimiz gerçek olacak. MIPIM üzerinden gelecek uluslararası yatırımcılara Türkiye'yi göstermek, Türkiye’nin bu süreçte algısını daha da yukarılara taşımak adına önemli." dedi.

Bıkmadan, usanmadan, inatla İstanbul özelinde Türkiye'nin mutlaka uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmasını istediklerini vurgulayan Alkaş, bu etkinliklerle yurt dışından gelecek müşterilere ülkenin ve İstanbul'un tanıtılmasının önemine değindi.

Alkaş, Türkiye'nin bugünleri atlatacağını kaydederek, 81 milyonluk pazardan kimsenin vazgeçemeyeceğini, şu anda ekonomik alanda yaşanan sıkıntıların geçeceğini söyledi.

Her şeye rağmen bu etkinliği Türkiye'de yapacaklarını dile getiren Alkaş, Türkiye'nin çok daha ağır ekonomik atakları atlattığını, bugünleri de atlatacağını bildirdi.

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- "İki gün sürecek, uluslararası konuşmacılar yer alacak"

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, RE360'ın temellerinin, sektörde herkesi ve her şeyi kapsayacak bir buluşmanın beklentisi ile atıldığını belirterek, sektöre dair her şeyi kapsayacak, sektörde konuşmak, tanışmak, iş birliği yapmak için herkesi bir araya getiren bir buluşma organize ettiklerini anlattı.

"Yaptıkları sohbetlerde sektör oyuncularının 360 derece bir anlayışla bir araya gelmek istediklerini biliyorduk." diyen Aközer, bu platformu RE360 ile kurguladıklarını söyledi.

Aközer, etkinliği sektör paydaşlarının görüşlerini alarak ilmek ilmek işlediklerini kaydederek, sektörün gündemindeki konuları ele alacağını bildirdi.

Etkinliğe katılacak isimler arasında Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Portland Genel Müdürü İbrahim İbrahim, JLL Global Araştırma Direktörü Jeremy Kelly ve DP Architects Direktörü, Singapur Mimarlar Enstitüsü Üyesi, Singapur Şehir Plancıları Enstitüsü Üyesi Chan Hui Min'in yer alacağını dile getiren Aközer, diğer konuşmacılar hakkında da bilgi verdi.

Aközer, "İki gün sürecek bu büyük buluşmada sektörün meselelerini ele aldığı, kritik gelişmelerin yorumlandığı ve yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulacak oturumlar üzerine çalıştığımızı söylemek isterim. Bizi heyecanlandıran bu konferansta gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek sinerji yaratmak en büyük hedefimiz." dedi.

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- "Güncel ve can alıcı konular ele alınacak"

Aközer, etkinliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ofis, konut, sağlık yatırımları, ulaşım ve turizm yatırımlarının yanı sıra bu sektöre ürün ve hizmet veren firmaların ve kamu katılımı ile vizyon geliştirici, sektörü yakınlaştırıcı ve daha sonra uluslararası boyuta taşıyacağımız bir konferans gerçekleştiriyoruz. Gayrimenkulün güncel ve can alıcı konuları, güçlü marka yaratmak, sektör oyuncularına pazarlama stratejilerini oluştururken ilham alacakları örnekler sunan vizyon oturumları, dünyadaki hızlı değişim, bu değişimin yaşama etkilerinin ele alındığı 'Trendler' oturumu, işinin merkezine ‘insanı anlamayı koyan’ sektör oyuncularına farklı bakış kazandıracak araştırma sunumları ile zengin bir içerik, 360 derece bakış ile gayrimenkule dair her şey ve herkesi RE360'ta bir araya gelecek."

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