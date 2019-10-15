“Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü”

İSTANBUL (AA)- İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörünün yönettiği toplam fon büyüklüğünün 245 milyar TL olduğunu belirterek, “Fon büyüklüğü, yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 42 büyüdü.” dedi. İş Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren, “İş Portföy Quasar GYF”nin tanıtımı Quasar İstanbul’da yapıldı. Toplantıda, “İş Portföy Quasar GYF” ile ilgili plan ve hedefler açıklandı. Toplantının açılışında konuşan Eraslan,Türk ekonomisine doğrudan kaynak aktarırken yatırımcılara uluslararası standartlarda, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunmayı sürdürdüklerini, gayrimenkul yatırım fonlarına yenilerini eklediklerini belirtti. Kalite ve mükemmellik anlayışıyla, “Dünyanın En İyi Rezidansı” ödülü ile onurlandırılan Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofislerin, İş Portföy’ün Gayrimenkul Yatırım Fonları çatısı altında olduğuna dikkati çeken Eraslan, İş Portföy olarak gayrimenkul yatırım fonları arasına giren, İş Portföy Quasar GYF markası altında sundukları Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofislerle kıvanç duyduklarını dile getirdi.

Eraslan, Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofislerin İstanbul’un kalbinde, benzersiz boğaz manzarası ve kusursuz mimarisiyle en az İstanbul kadar görkemli ve ışıltılı bir yaşam sunduğuna işaret ederek, “Emre Arolat imzalı mimarisi, benzersiz konumu ve sosyal yaşam olanaklarıyla Quasar İstanbul projesinde yer alan rezidans ve ofislerimiz, İş Portföy Quasar GYF markası altında avantajlı ve kazançlı bir yatırım aracı olarak yükseliyor.” dedi. - "Gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ediyoruz" Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ettiklerini belirterek, “Bu süreçte Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofisler için yatırım fırsatı oluştuğunda gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyüne katmaya karar verdik. Uluslararası iş ortaklarımızın deneyimi ve İş Portföy’ün profesyonel yönetimi ile belirlenen yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Eraslan, eylül ayı verilerine göre, gayrimenkul yatırım fonları sektörünün yönettiği toplam fon büyüklüğünün 245 milyar TL olduğunu, yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 42 büyüdüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin içerisinde bulunduğu konjonktürü düşündüğümüzde bu büyüme oranı son derece anlamlı ve başarıyı ifade ediyor. Bu rakamın 116 milyar TL’lik kısmı Bireysel Emeklilik Fon büyüklüğünden, 97 milyar TL’lik kısmı ise yatırım fonlarından, geriye kalan kısım ise portföydeki şirketler tarafından sürdürülen özel portföy yönetimi faaliyeti kaynaklı. Bu 97 milyar TL’lik kısımda yatırım fonları içerisinde çok daha yeni iş alanı olan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları da var. Bu iki yeni iş alanı ülkemiz için çok önemli rolleri olacak. İş Portföy olarak sadece bütün yenilikleri herkesten önce daha hızlı bir şekilde kazandırmayı hedefliyoruz.” - "Piyasalardaki sakinleşme ve faizlerin düşmesi ilgiyi artırıyor" Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan da Quasar GYF’nin iç mimarisiyle, içeride kullanılan ürünleriyle, kesintisiz boğaz manzarasıyla İstanbul’un en iddialı rezidans projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, beklentilerin üzerinde Türk müşteri talebi olduğunu dile getirdi.

Arslan, bu lansman toplantısıyla Türk müşterilerin taleplerinin daha da artacağını aktararak, “İş Portföy, Quasar isimleri önemli. Piyasalarda ki sakinleşme ve faizlerin düşme hali insanların bu tür projelere daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor. Bunu piyasada genel olarak görüyoruz. Bu projede hem Türk vatandaşlarımızın hem de yabancıların ilgisi oldukça iyi düzeyde.” ifadelerini kullandı. Jones Lang LaSalle (JLL) Sermaye Piyasaları ve Konut Yatırımları Direktörü Gün Gökkaya ise Türkiye’nin gayrimenkul yatırımları ve sermaye piyasaları açısından çok cazip bir noktada olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Quasar GYF projesinde gayrimenkul yatırım fonu ile ilgili kazandırılmış bir derinlik var. Gayrimenkul piyasaları, İş Portföy öncülüğünde bir yenilik kazanmış oluyor. Şu ana kadar yaptığımız temaslarda, geçen hafta Hong Kong’da katıldığımız zirve de Avrupalı yatırımcılardan ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yatırımcılardan ilgi görüyoruz. Bunun dışında da Azerbaycan’da bu projeye ilgi olduğu konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İlginin aratacak devam edeceğini düşünüyorum.”

- İstanbul kadar büyüleyici bir proje İş Portföy Quasar GYF çatısı altında bulunan Quasar İstanbul’daki rezidans ve ofisler, İstanbul’un en özel arazisi üzerinde konumlanan, 156 metre yükseklikte ve Kız Kulesi'nden adalara uzanan panoramik İstanbul ve Boğaz manzarası ile şehrin tam kalbinde yer alıyor. Quasar İstanbul dünyada çok az projenin sahip olduğu bir ayrıcalıkla Alman Sürdürülebilir Bina Sistemi Sertifikası olan DGNB Gold Sertifikası’nı Türkiye’ye kazandıran ilk gayrimenkul projesi. Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ÇEDBİK ile özel bir işbirliği yapmakta olan Quasar İstanbul, lüksü ve ayrıcalığı, doğal yaşama saygılı biçimde sunuyor. Quasar İstanbul projesinin ortak alanlarını tasarlayan dünyaca ünlü iç mimar Marcel Wanders, Newsweek tarafından Avrupa’nın en önemli değişim liderleri arasında gösterildi. Marcel Wanders dokunuşlarıyla Asya ve Avrupa’nın buluştuğu noktada Quasar ışıltısı daha da göz alıcı hale geliyor.