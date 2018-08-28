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Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri kampanya açıklaması ile yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinin fiyatı, açıklanan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası ile ortalama yüzde 1,2 yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinin fiyatı, açıklanan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası ile ortalama yüzde 1,2 değer kazandı.

Borsada işlem gören GYO hisselerinden hesaplanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı, gayrimenkul alanındaki "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası ile dünkü yükseliş eğilimini devam ettiriyor.

GYO hisseleri, dün kampanya haberleri ile yüzde 2,26 yükselmesi sonrasında bugün de kampanyanın detayları ile yükseliş eğilimini sürdürerek saat 11.00 itibarıyla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını ve aylık yüzde 0,98 vade farkı uygulanacağını belirterek, banka ve kefil olmadan idarelerin kendi bünyesinde taksitlendirme yapacaklarını kaydetti.

Kampanyanın 29 Ağustos-31 Ekim arasında geçerli olacağına değinen Kurum, "Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle borsada Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi içindeki ağırlığı ve piyasa değeri yüksek şirketlerin hisseleri arasında Emlak Konut GYO yüzde 1,1, Torunlar GYO yüzde 3,3 değer kazanırken, işlem gören 33 gayrimenkul şirketinden sadece 5'inin değer kaybettiği, 21'inin ise değer kazandığı görülüyor.

Şu dakikalara kadar en fazla yükseliş kaydeden GYO hissesi ise dün sermaye artırımı kararı alan Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) GYO oldu. TSKB GYO hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 14,3 yükselişle 0,56 TL'ye çıkarken, en fazla kazandıranlar listesinde onu yüzde 6,8'lik artışla Sinpaş GYO izledi.

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