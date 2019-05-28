Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

İstanbul, 28 Mayıs (DHA) - Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Platformu’nda Neşecan Çekici, GKL Strateji Belgesi’nde tanımlanan görev süresini tamamlayan Kurucu Başkan Av. Pınar Ersin Kollu’nun görevde ayrılmasıyla Nisan 2019’da görevi devraldı.

Platformun ilk kuruluşundan bu yana iki yıl boyunca GKL İcra ve Danışma Kurulu Üyesi olan Neşecan Çekici, yeni dönemde platform olarak hedeflerinin 2025 yılına kadar gayrimenkul sektöründe yönetim kurulunda kadın üyesi olmayan şirket kalmaması, yönetim kurullarındaki kadın üye oranının yüzde 30’a yükseltilmesi, kadını liderliğe hazırlamak üzere mentorluk programı ve diğer eğitimlerin yaygınlaştırılması, nitelikli insan kaynağının çoğaltılması ile kurumsal ilişki ve işbirliklerinin arttırılması olduğunu açıkladı. Çekici, kuruluşundan bu yana GKL Platformu’na emek veren tüm üyelere ve kurumlara teşekkür etti. (Fotoğraflı)

