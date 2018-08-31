Gayrimenkulde kampanyaya Sur Yapı'dan 16 proje ile destek

İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Emlak Konut, KONUTDER, GYODER ve İNDER’in desteğiyle başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti”kampanyasına üç şehir, 13 ilçedeki 16 projesiyle destek veren Sur Yapı'nın bölgesine değer katan konut, ofis ve dükkan projeleri kampanya dahilinde satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında şirket bünyesindeki 16 projede liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Yapılan indirim sonrasında yüzde 10 peşinat alınacak ve sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra yüzde 15, ikinci yılda da yine yüzde 15 ara ödeme yapılacak. Kalan tutar ise 0.98 vade farkı ile firma bünyesinde 120 ay taksit imkanıyla satışa sunulacak.

Kampanyanın 31 Ekim'e kadar süreceğini ve Sur Yapı bünyesindeki bin adet konut, ofis ve dükkan ile sınırlı olacağını ifade eden Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, daha önce de benzer bir kampanya yaptıklarını, bunun sonucunda konut satışlarını yüzde 22 oranında yükselttiklerini söyleyerek, "Bu tür kampanyalar sayesinde daha geniş kesimlere konut alma imkanı sunmuş oluyoruz. Özellikle gençler, yeni evlenenler ya da ilk evini almak isteyenler için böyle zamanlar tarihi fırsat dönemleri oluyor" dedi.