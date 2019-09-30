"Gayrimenkuldeki hareketlilik çok daha iyi noktalara gelecek"

İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörünün iyileşme evresine girdiğini belirterek, "Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını ve çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz." dedi. Kalyon Grup şirketlerinden Kalyon Gayrimenkul Yatırım tarafından Üsküdar'da 1,2 milyar liralık değerle hayata geçirilen markalı konut projesi Nevbahar Üsküdar'ın tanıtımı yapıldı. Projenin tanıtımında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu, ekonomide öncü göstergelerde iyileşmenin başladığını, bu gelişmelerin her geçen ay daha iyi olacağını, ekonomik göstergelerin yıl sonuna doğru çok daha güzel noktalara gideceğini söyledi. Ağustos başında kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz indirimlerine değinen Kalyoncu, "Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörü iyileşme evresine girdi. Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını ve çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Satış ofislerindeki hareketliliğin 2 kat arttığını, bekleyen alımların harekete geçtiğini ifade eden Kalyoncu, gayrimenkul sektörünün bundan sonra bir dönüşüm geçireceğini, buna, "Gayrimenkul 2.0" denilebileceğini söyledi. Grubun konutla ilgili diğer alanlardaki yetkinliklerinin kendilerine yeni süreçte başarı getireceğini belirten Kalyoncu, halihazırda bulunan, piyasadan kopmayan şirketlerin yeni süreçte var olacağını, kendilerinin de bu süreçte güçlü bir şekilde sektörde bulunacağını kaydetti. - "Altyapı ve üst yapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi gayrimenkule taşıyoruz" Mehmet Kalyoncu, temelleri 1974 yılında atılan Kalyon Holding'in bugüne kadar imza attığı sayısız projeyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Son yıllarda Türkiye'nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan bir grup olarak, özellikle altyapı ve üst yapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Bu deneyimi sektöre aktarmanın bizim gibi ülkesi için çalışan, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketler için bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. 45 yıllık tecrübemizle, gayrimenkul geliştiriciliği alanında da fark oluşturmayı amaçlıyor, hem proje geliştirdiğimiz bölgelere hem de sektöre katkı vermeyi hedefliyoruz."

Kalyoncu, gayrimenkul geliştirirken kendilerine yol gösteren ve Kalyon Gayrimenkul Yatırım markasının özünü oluşturan yaklaşımları bulunduğunu, bunun 3T (teknoloji, tabiat ve tasarım) olduğunu söyledi. - "Gayrimenkul sektörü yeni evreye girdi" Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu, genelde lansman toplantıları ve satışların projelerde inşaat çalışmaları başlamadan önce yapıldığını belirterek, "Biz ise bugün burada kaba inşaatı tamamlamış, bitmek üzere olan bir proje için bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alan gayrimenkul sektörü, dönüşüm geçirerek yeni bir evreye girdi." dedi. Değişen dinamiklerin yakından takip edilmesi ve müşteri beklentilerinin doğru analiz edilmesinin önemine işaret eden Kalyoncu, şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden, "nasıl olsa satar" diyerek geliştirilen projeler döneminin geride kaldığını söyledi. Kalyoncu, finansal gücü yüksek, vizyon sahibi, kaliteden ödün vermeyen, insan ve aile hayatına dokunan şirket ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını kaydetti.

Üsküdar'ın kolay ulaşılabilirliği, merkezi konumu, tarihsel ve kültürel özellikleri, "eşsiz" manzarası ve Kız Kulesi'ne değinen Kalyoncu, Nevbahar ve Nevçarşı projeleri gibi sahile 700 metre yakınlıkta başka bir proje bulunmadığını vurguladı. - "Bir yıl içinde teslim edilecek" Mehmet Kalyoncu, bölgeye ve Üsküdar'a değer katma hedefleri bulunduğunu ifade ederek, projenin çarşı, konut ve ofis olmak üzere karma bir proje olduğunu söyledi. Nevbahar Üsküdar özelinde; mahalle kültürünü yaşatan ve komşuluk ilişkilerini zenginleştiren, kültür-sanat etkinlikleri ve eğitim programlarını çok önemsediklerini vurgulayan Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üsküdar, 700 bin kişilik bir nüfusun sadece 5 dakikada ulaşabildiği bir merkez. Projemizin yakın çevresinde yer alan 12 bin iş yeri de buradaki ticaret hayatın en önemli göstergesi. Hemen yanı başında yer alan vapur iskeleleri ve Marmaray istasyonu, yakın çevresindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ulaşım alternatifleriyle Nevçarşı, sadece Anadolu Yakası için değil, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Fatih ve Beyoğlu gibi Avrupa Yakası'nda yer alan yüksek potansiyele sahip ilçeler için de çekim noktası olma özelliği taşıyor."

Kalyoncu, projenin bir yıl içinde teslim edilmesinin planlandığını da duyurdu. - "Konutların yüzde 20'si satıldı" Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu, projeyi lansmana çıkmadan yakın çevrelerine duyurduklarını, konutların yüzde 20'sinin satıldığını, AVM kısmında ise kiralamanın yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi. Yabancı yatırımcıların da projeye ciddi ilgi gösterdiğini vurgulayan Kalyoncu, "Ancak biz bunu dikkatli bir şekilde yönetiyoruz. Yabancıların oranı çok fazla bir noktaya gelmeyecek. Çünkü hedefimiz bir yaşam alanı oluşturmak." diye konuştu. Kalyoncu, projenin hayata geçtiği arsayı Üsküdar Belediyesi'nden aldıklarını, düzenlenen ihaleyi kazandıklarını ve projenin, hasılat paylaşımlı olduğunu söyledi. Nevçarşı'nın bulunduğu yerin aynı zamanda bir ticaret sokağı olduğunu, sokağın daha iyi noktaya dönüştüğünü gördüklerini ifade eden Kalyoncu, projenin kentsel dönüşüm projesi olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Biz kentsel kalkınma tabirini daha doğru buluyoruz." dedi. Yeni projeleri olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kalyoncu, Boğaz hattına yakın yerlerde butik projelere devam edeceklerini, aynı zamanda gelecek yıl İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bir proje hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kalyoncu, toplam proje değerinin 1,2 milyar lira olduğunu belirterek, örnek dairelerin gezilebilecek seviyeye geldiğini, projenin Türkiye'de bir benzerinin bulunmadığını, herkesin beğenisini kazanabilecek daireleri hayata geçireceklerini düşündüklerini söyledi. Projede ofis için büyük alan ayırmadıklarını, 5 bin metrekarelik ofis alanı bulunduğunu ifade eden Kalyoncu, AVM ile entegre ofis katları için görüşmelerin şu anda sürdüğünü, ofislerde kiralamaya odaklandıklarını, satış için henüz belirlenen bir fiyat bulunmadığını bildirdi. - "Kara, deniz ve raylı sistem ulaşım aksında" Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ da Nevbahar Üsküdar'ın, İstanbul'un yeni ulaşım aksının göbeğinde, kara, deniz ve raylı sistemlerin kesişme noktasında yer aldığını söyledi. Işıkdağ, Nevbahar Üsküdar'ın, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 12 dakika, Üsküdar Vapur İskelesi ve Marmaray'a 3 dakika, Altunizade Metrobüs durağına 10 dakika, Harem'e ise 5 dakika mesafede yer aldığını bildirdi. - "169 konut 1,2 milyon lira başlangıç fiyatıyla satışta"

Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise projedeki konutların büyüklüklerinin 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değiştiğini, toplamda 169 konutun yer aldığını söyledi. Konutların lansman dönemine özel 1,2 milyon liradan başladığını bildiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin en önemli unsularından birisi de çarşı bölümü olacak. Nevbahar Üsküdar projemizin kalbi olarak gördüğümüz Nevçarşı, açık ve kapalı alanlardaki bistro, kafe ve restoranları; son teknoloji ses ve görüntü sistemlerine sahip sinema salonları, birbirinden eğlenceli festival, konser, söyleşi ve özel gösterimlerle renklenecek muhteşem bir etkinlik alanıyla İstanbul'un buluşma noktalarından biri olacak. Toplam kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan Nevçarşı'da farklı büyüklüklerde 138 mağazamız yer alacak." - Kamuya açık halk kütüphanesi bulunacak Verilen bilgiye göre, kaba inşaatın tamamlandığı projede yüzde 25'lik peşinat ödemesini gerçekleştirenler, projeye özel uygun kredi koşulları ve taksitlerden yararlanabilecek. Taksit ödemeleri ise konut teslimlerinden sonra başlayacak.