GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, AA Enerji Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Arslan, yarın saat 11.00'de katılacağı, İstanbul'dan gerçekleştirilecek AA Enerji Masası'nda, doğalgaz dağıtım sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Uluslararası enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Arslan'ın açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile "aa.finans.com.tr ve AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

