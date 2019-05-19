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Gazbir-Gazmer'in iftar programı

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2019 00:30 | Son Güncelleme

Gazbir-Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman: - "Doğal gaz sektöründe kullanılan ürünlerin tamamı, sistematik olarak bir yazılım kapsamında konsolide edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Gazbir-Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, "Doğal gaz sektöründe kullanılan ürünlerin tamamı, sistematik olarak bir yazılım kapsamında konsolide edilmiştir." dedi.

Gazbir-Gazmer'in düzenlediği iftar programında konuşan Akman, Ürün Sertifika Takip Sistemi ile 12 bin 500 ürüne ilişkin teknik ve güvenlik spektlerinin anlık olarak takip edildiğini ve on binlerce faydalanıcı ile online paylaşıldığını söyledi.

Akman, şöyle devam etti:

"Doğal gaz sektöründe kullanılan ürünlerin tamamı, sistematik olarak bir yazılım kapsamında konsolide edilmiştir. Ürün Sertifika Takip Sistemi ile 12 bin 500 ürüne ilişkin teknik ve güvenlik spektleri anlık olarak takip edilmekte olup on binlerce faydalanıcı ile online paylaşılmaktadır. Böylece, tüketicilerimizin güvenli ürün kullanımı sağlanmaktadır.

Yine sektör paydaşlarımız ile hazırladığımız 15 meslek standardı, 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanmış ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Akabinde bu meslekler için yeterlilikler hazırlanmış, MYK yönetim kurulunda onaylattırılarak, mesleki belgelendirmenin yolu açılmıştır. Diğer bir çalışma alanımız ise işletme şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olmuştur. TSE nezdinde birçok standardın revizyonu gerçekleştirilmiş, EPDK ile birlikte 3 yıllık bir çalışma sonunda Doğal Gaz Dağıtım Sektörü İşletme Standardı hazırlanmıştır. Bu çalışmamız EPDK'nın onay sürecindedir."

Akman, tüm bu süreçlerin işletilmesi aşamasında, dağıtım şirketlerinden hiçbir şekilde sermaye kullanımı yapmaksızın, kendi kaynağını yaratan, farklı ve örnek bir finansman modeli geliştirerek faaliyetlerin sürekliliğini sağladıklarını belirtti.

Birçok projeyi tamamladıklarını anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Ancak Konya'da 10 milyon liraya yakın bir bütçe ile yatırımını tamamladığımız Türkiye'nin en modern Ölçüm, Test ve Kalibrasyon Merkezi'mizin de sektörümüze ve akademi dünyasına katkı sağlayacağı mutlaktır. İnşallah yakın zamanda sayın bakanımızın uygun bir programında resmi açılışını da gerçekleştirmek isteğindeyiz. Yine bu projeyi ülkemiz ve çevre ülkelerin ihtiyacını karşılayacak olan 6,2 milyon avroluk yatırımla tamamlayacağımız, Yüksek Basınç Kalibrasyon Merkezi'nin kurulumu ile taçlandıracağız. Tüm bunların yanında en büyük övüncümüz ise bu süre zarfında bünyemizde sağladığımız doğrudan 52 ve hizmet alımı şeklinde sağladığımız 50 kişinin istihdamı ile sektör istihdamına hazırladığımız iş gücüdür."

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