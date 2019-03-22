FİNANS

"Gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol: - "Dünyadaki LNG furyası ile birlikte elimize büyük bir fırsat geçti. Şimdi, Türkiye'nin çok yakın zamanda Rusya ile olan uzun dönemli gaz kontratları müzakere edilecek" - "Eskiden, elimizde fazla imkan yoktu. Güzel adımlar attık, LNG altyapısını kuruyoruz. Bununla birlikte artık gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel LNG üretiminin giderek arttığını belirterek, "Dünyadaki LNG furyası ile birlikte elimize büyük bir fırsat geçti. Şimdi, Türkiye'nin çok yakın zamanda Rusya ile olan uzun dönemli gaz kontratları müzakere edilecek. Eskiden, elimizde fazla imkan yoktu. Güzel adımlar attık, LNG altyapısını kuruyoruz. Bununla birlikte artık gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz." dedi.

Birol, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Enerjide Yeni Dengeler" panelinde küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji piyasalarının ekonomik büyüme ve jeopolitik gerilimlerden etkilendiğine dikkati çeken Birol, "Çin'de ekonomik büyüme beklentisi son 30 yılın en düşük seviyesinde. Son 10 yılda dünya petrol talebinin yarısı Çin'den geldi. Çin aynı zamanda, dünya gaz talebindeki büyümenin ana motoru ve yenilenebilir enerji yatırımınlarının yüzde 33'ü bu ülkede gerçekleşiyor." diye konuştu.

Öte yandan son dönemde ABD'nin kaya gazı ve petroldeki üretim artışının küresel piyasaları etkileyebileceğini aktaran Birol, şunları söyledi:

"ABD, geçen yıl Rusya'yı geçerek doğal gazda bir numaralı üretici oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde LNG ihracatının yüzde 75'i Amerika'dan gelecek. ABD, Avusturalya ve Katar, LNG'ye damgasını vuracak. Amerikan kaya gazı ve petrolündeki gelişmeler maçın sadece ilk 45 dakikası. Esas etkiyi ikinci yarısında göreceğiz, o da ihracat. Amerika, ilk 45 dakikada kaya gazı ve petrolünde kendi ihtiyaçlarını karşıladı. İkinci yarı ihracatı kapsıyor. Bu da bütün dengeleri değiştirecek. Yani, Amerikan kaya gazı ve petrolü maçın ikinci devresine başlıyor diyebiliriz."

- Petrol kullanımı devam edecek

Birol, dünyadaki elektrik ve dijitalleşme konusundaki gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini fakat elektrikli araçların yaygınlaşmasının petrol talebini çok fazla etkileyemeyeceğini ifade etti.

Dünyadaki 1 milyar aracın 5 milyonun elektrikli olduğunu aktaran Birol, şöyle dedi:

"Dünyadaki bütün arabalar küresel petrol kullanımının yüzde 18'ini oluşturuyor. Petrol talebinin yüzde 80'i farklı yerlerden geliyor. Bunlar petrokimya sektörü, kamyonlar ve havacılık. Dünya petrol talebini petrokimya sektörü tetikliyor. Petrokimya bizim hayatımızın içinde, diş fırçaları, telefonlar, poşetler, sentetik gübre, elektrikli araçlar, hepsinde. Modern yaşam devam ettikçe, petrokimya sektörü büyüyecek. Dolayısıyla petrol talebi de büyüyecek. O yüzden, en azından birkaç 10 yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız."

- LNG artışı Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacak

Birol, küresel piyasadaki LNG artışının Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacağını belirtti.

Türkiye'nin gaz ithalatının büyük kısmını Rusya'dan gerçekleştirdiğini anımsatan Birol, "Dünyadaki LNG furyası ile birlikte elimize büyük bir fırsat geçti. Şimdi, Türkiye'nin çok yakın zamanda Rusya ile olan uzun dönemli gaz kontratları müzakere edilecek. Eskiden, elimizde fazla imkan yoktu. Güzel adımlar attık, LNG altyapısını kuruyoruz. Bununda birlikte artık gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"
Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşmeAkkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan petrolü doğal gaz enerji IEA kaya gazı LNG rusya türkiye Uludağ Ekonomi Zirvesi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı

TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı

Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor 

Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor 

THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak

THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.