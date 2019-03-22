Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel LNG üretiminin giderek arttığını belirterek, "Dünyadaki LNG furyası ile birlikte elimize büyük bir fırsat geçti. Şimdi, Türkiye'nin çok yakın zamanda Rusya ile olan uzun dönemli gaz kontratları müzakere edilecek. Eskiden, elimizde fazla imkan yoktu. Güzel adımlar attık, LNG altyapısını kuruyoruz. Bununla birlikte artık gazda ciddi pazarlık edip, fiyatları düşürebiliriz." dedi.

Birol, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Enerjide Yeni Dengeler" panelinde küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji piyasalarının ekonomik büyüme ve jeopolitik gerilimlerden etkilendiğine dikkati çeken Birol, "Çin'de ekonomik büyüme beklentisi son 30 yılın en düşük seviyesinde. Son 10 yılda dünya petrol talebinin yarısı Çin'den geldi. Çin aynı zamanda, dünya gaz talebindeki büyümenin ana motoru ve yenilenebilir enerji yatırımınlarının yüzde 33'ü bu ülkede gerçekleşiyor." diye konuştu.

Öte yandan son dönemde ABD'nin kaya gazı ve petroldeki üretim artışının küresel piyasaları etkileyebileceğini aktaran Birol, şunları söyledi: