Gazi ve şehit yakınlarına bir destek de Birevim'den

İSTANBUL (AA) - Birevim, gazi ve şehit yakınlarına sunduğu, çalışma bedelinde net yüzde 50 indirim ve çok daha erken teslimat avantajıyla ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sunduğu ödeme seçenekleri ve 480 kişiye kadar tasarruf programlarıyla her kesimden ailelerin ev sahibi olması için projeler geliştiren Birevim, ev almak isteyip, peşinat sıkıntısı yaşayanların karşısına sunduğu alternatif ödeme seçenekleriyle çıkıyor.

Müşterilerinin peşinat ödemeden ev sahibi olmasının kapılarını sonuna kadar açan Birevim, gazi ve şehit yakınlarına özel kampanyası "Kahramanlara Vefa" ile gazi ve şehit yakınlarına çok özel fırsatlar sunuyor. Gaziler, gazilerin birinci derece yakınları ve şehitlerimizin birinci derece yakınlarının yararlanabileceği kampanya kapsamında Birevim, çalışma bedelinde net yüzde 50 indirimin yanı sıra çok daha erken teslimat avantajı da sunuyor.

Yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle çalışan Birevim, kampanya ile ev almak isteyip küçük taksitler ödemek isteyenlere, peşinat sıkıntısı yaşayanlara, hızlı kolay ve en uygun maliyetle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

