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Gaziantep, Adıyaman ile Sevilla ihracatta güç birliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile İspanya'daki Sevilla Ticaret Odası arasında güç birliği oluşturmak için "Dış Ticaret İstihbarat Birimi" kuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile İspanya'daki Sevilla Ticaret Odası arasında güç birliği oluşturmak için "Dış Ticaret İstihbarat Birimi" kuruldu.

"Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" kapsamında harekete geçen GTO, bölge ihracatçısına pazar, rakip ve müşteri istihbaratı konularında rehberlik edecek.

GTO, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası ile İspanya'daki Sevilla Ticaret Odasıyla güç birliği oluşturacağı yeni uygulamayla, iş adamları 3 odanın bulunduğu iller ve bölgeler arasında ticaretin geliştirilebilmesi için fikir alışverişi yapabilme imkanı bulacak.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, oda binasındaki basın toplantısında, hedeflerinin bölgede sinerji yaratarak, kalkınmak olduğunu söyledi.

Komşu illerle beraber kalkınmanın sağlanmasıyla rekabetin daha kolaylaşabileceğini aktaran Yıldırım, "Biliyorsunuz oda olarak vizyonumuz, 2023 yılında Gaziantep'in ülke ekonomisinde ilk dört ilden biri olmasına öncülük etmek. Tüm projelerimizi bu vizyona ulaşmak hedefiyle kurguluyoruz. İhracatta 4'üncülük hedeflerken aynı zamanda katma değeri yüksek, sürdürülebilir, dinamik ve güvenli ihracat da olsun istiyoruz." diye konuştu.

Uygulama sayesinde iş adamlarının ihracatta nokta atışı yapabileceklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz birim, bölge ticaretine yeni bir soluk getirecek. Sistem kapsamında pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara 3 adımda güvenli ihracat için rehberlik edilecek. Birçok uluslararası veri tabanına üye olacağız. İhracatçımıza bilimsel analizlerle nokta atışı yaptıracağız. Gaziantep ve Adıyaman’daki ihracatçı firmalara danışmanlık ve dış ticaret istihbaratı alanında rehberlik edecek birim ilk önce 40 pilot işletmeye hizmet verecek. 14 ay sonra, yani proje süresi bitince bu hizmetler odanın kaynaklarıyla sunulmaya devam edilecek.
3 kardeş oda olarak tek bir amaç için hareket edeceğiz."

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da bugünün dünyasında ciddi bir rekabet olduğunu ve küresel pazarda var olabilmek için böyle projelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Projeyle 3 ildeki odaya kayıtlı iş adamlarının kazançlı çıkacağını dile getiren Uslu, "Ülkemizin ekonomik sıkıntılarını atlatmak için bu tarz projelere ihtiyacı var. Kazan kazan felsefesiyle 3 oda yeni pazarlara açılacağız, üyelerimize rehberlik edecek, kent ekonomilerimizi çok daha iyi seviyelere getirmek için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Sevilla Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Manuel Montoya ise proje sayesinde kısa vadede ihracat ve dış ticaret potansiyelinin artırılacağını, uzun vadede ise uzak pazarlara, yeni pazarlara birlikte girileceğini kaydetti.

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