GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde düzenlenecek Güneydoğu Enerji Forumu'nda, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşe dikkat çekileceği bildirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganı ile 26 Kasım 2019'da düzenleyecek forum, iki oturumdan oluşacak ve konusunda uzman isimler ile güneşten enerji üretimi masaya yatırılacak.

Enerji Forumu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü yöneticileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, akademisyenler ve enerji sistemleri üreticisi firma temsilcileri katılımcılar arasında olacak.

Ayrıca forumun özel söyleşi bölümünde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan konuşma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, enerji kaynağı olarak güneşi kullanmanın büyük katma değer yaratacağına belirterek, şunları kaydetti: