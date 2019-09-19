FİNANS

Gaziantep, "Güneydoğu Enerji Forumu"na hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

GTO ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde düzenlenecek forumda, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşe dikkat çekilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde düzenlenecek Güneydoğu Enerji Forumu'nda, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşe dikkat çekileceği bildirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganı ile 26 Kasım 2019'da düzenleyecek forum, iki oturumdan oluşacak ve konusunda uzman isimler ile güneşten enerji üretimi masaya yatırılacak.

Enerji Forumu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü yöneticileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, akademisyenler ve enerji sistemleri üreticisi firma temsilcileri katılımcılar arasında olacak.

Ayrıca forumun özel söyleşi bölümünde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan konuşma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, enerji kaynağı olarak güneşi kullanmanın büyük katma değer yaratacağına belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş insanlık için temiz, ucuz ve sonsuz bir enerji kaynağı. Ülkemizin coğrafi konumu da bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmamıza olanak sağlıyor. Artık yasal düzenlemeler güneş enerjisini evimizde, iş yerlerimizde kullanabilmemiz, gerekli sistemleri kurabilmemiz için tasarlanıyor. Bu uygulamaları en doğru şekilde nasıl yaparız, enerjide yerli üretime nasıl geçeriz, cari açığın ana sebebi enerjide dışa bağımlılıktan nasıl kurtuluruz, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımını nasıl toplumsal kültür haline getiririz? Tüm bunları ve daha fazlasını konunun uzmanları ile birlikte 26 Kasım'da Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde konuşacağız."

- Çatı üstü güneş enerji santrali uygulamaları konuşulacak

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan da yerli ve milli üretim için güneş enerjisinin önemini kaydederek, "Çatı uygulamalarının önünü açan yasal düzenlemelerin yapıldığı süreci yaşıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin ülkemiz enerjisi için çözüm olma hedefini güçlendiren gelişmelere bu forum ile katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli üretimin yolu, güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesinden geçmektedir. İnanıyoruz ki artık evler, işletmeler kendi elektriğini çatısına, bahçesine, otoparkına kurduğu güneş enerjisi santralleri ve sistemleri ile sağlamaya başlayacak. Çatı üstü güneş enerjisi santrali uygulamalarında güncel mevzuat, ikili sözleşmeler, çatıların mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri, doğru panel ve inverter seçimleri, bakımları gibi sorulara cevap bulacağımız bir program hazırlıyoruz. Enerji Forumu'nun sektöre, ülkemize, şehrimize faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri
Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyorBakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep güneş güneydoğu enerji forumu

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.