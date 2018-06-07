Gaziantep Havalimanı'na yeni terminal binası

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Gaziantep Havalimanı'nın yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli terminal binasının temeli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı törenle 10 Haziran'da atılacak.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 8 körüklü yeni terminal binasıyla havalimanının yolcu kapasitesi yıllık 5 milyona çıkacak.

Terminal binası ve apron yapım işi için temel atma töreni, Bakan Arslan'ın katılımıyla 10 Haziran'da yapılacak. Söz konusu iş, 600 günde tamamlanacak. Böylece Gaziantep Havalimanı körük sistemine sahip yeni iç hatlar terminaline ve yenilenmiş dış hatlar terminaline sahip olacak.

Hizmete 1976'da giren ve şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Gaziantep Havalimanı'ndan, haftanın 7 günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, haftanın 5 günü Antalya'ya tarifeli seferler yapılıyor.

Engelsiz Havalimanı Kuruluşu Belgesi ile Yeşil Havalimanı Projesi kapsamında "Yeşil Kuruluş" sertifikası bulunan havalimanından, Almanya'nın bazı şehirlerine de seferler düzenleniyor.

Gaziantep Havalimanı'nın terminal binası ve apron yapım işi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihalede en düşük teklifi, EMT-ARIKAN Ortak Girişimi vermişti ve bu grupla 23 Mayıs'ta sözleşme imzalanmıştı.

