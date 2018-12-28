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Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 21:31 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje" - "Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz"

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyon paketinde gıdanın çok önemli paya sahip olduğuna işaret ederek, "Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje." dedi.

Pekcan, Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 2 bakanlığın birleştiğini ve Ticaret Bakanlığının oluşturulduğunu, bu sayede de geçmişte çok uzun sürelerde alınan kararların artık 5 dakika gibi kısa süreye inen toplantılarda alınabildiğini söyledi.

Türkiye'nin ileriki 10 yılda temel hedefinin "yüksek gelirli ülkeler" ligine yükselmek olduğunu belirten Pekcan, bunun tek yolunun da üretilen ve dünya pazarlarına sunulan ürünlerin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçtiğini vurguladı.

Bakanlığın son dönemdeki çalışmalarına değinen Pekcan, 35 yeni Türk Ticaret Merkezi'nin açılacağı yerlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, 19 il ve 28 odada İhracat Destek Ofisleri kurduklarını kaydetti.

Pekcan, yeterince etkili olmadıkları pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girmek için eylem planları hazırladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İhracatta tır kuyruklarının azaltılması amacıyla Sanal Kuyruk Projesi geliştirdik. Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Gümrük kapılarımızın modernizasyon sürecini hızlandırdık. Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nı da 8 Kasım itibarıyla faaliyete geçirdik. Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapıları yapım çalışmaları devam ediyor. Varış öncesi gümrükleme projesini Tekirdağ Asyaport Limanı'nda pilot uygulama olarak başarıyla gerçekleştirdik."

- Gaziantep ticaretindeki durum

Gaziantep'in köklü bir sanayileşme geleneği ve sermaye birikimi yaratması sebebiyle ekonomi açısından çok önemli bir şehir olduğunu belirten Pekcan, kentin ihracatının 2002'de 620 milyon dolarken, 2017 yılında 6,6 milyar dolara ulaştığını, bu yıl sonu itibarıyla da 7 milyar dolar seviyesine ulaşacağını kaydetti.

Pekcan, Gaziantep'in 1,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla cari açığın finansmanına da önemli katkı verdiğine dikkati çekerek, Gaziantep'ten daha fazla ticaret rakamları beklediklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağına" giren Gaziantep'in, alternatif turizmde de öncü şehir olma potansiyeline sahip olduğunu, hizmet ihracatı açısından önemli bir potansiyeli bulunan kentin, Bakanlığın destek programlarının da katkısıyla ileriki dönemde döviz gelirlerini daha da arttıracağına inandığını belirtti.

Dünyada bir e-ticaret devrimi ve teknolojik dönüşüm yaşanırken Gaziantep'in ve Türkiye'nin kesinlikle geride kalmaması gerektiğini kaydeden Pekcan, bu kapsamda Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda dile getirilecek her türlü görüş ve önerinin rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomik model için herkese yol gösterici olacağına inandığını bildirdi.

- "Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz"

Bakan Pekcan, diğer konuşmacıların dile getirdiği konulara da değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi de gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacak, tüketici birliklerine yüzde 30 yer verecek, diğer kira oranlarından yüzde 75 daha ucuz olacak, daha az verginin ödeneceği, soğuk zincire taşınacak bir proje. Ürünler çok heba oluyor. Dolayısıyla artık kimse üretici bile olmak istemiyor. O yüzden üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Üretici birliklerimizi, üreticilerimizi güçlendirebiliriz. Komisyoncuların da üretici birliklerine dahil olmalarını, kayıt altına girmelerini ve tüccar olmalarını istiyoruz."

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