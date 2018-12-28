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Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 21:40 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ülke tekrar çok hızlı büyüme sürecine girecek. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim" - "Kim ne kadar tuzak kurarsa kursun yeter ki birliğimizi muhafaza edelim" - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ülkemizin düzeni bozulursa paranın ne değeri kalır? O yüzden birbirimize sahip çıkmalıyız"

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Ülke tekrar çok hızlı büyüme sürecine girecek. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, son dönemde iş dünyasına sağlanan katkılara dikkati çekti.

İş dünyası temsilcilerinin sıkıntılı dönemlerinde 3 ay boyunca işçi maaşlarının, İşsizlik Fonu'ndan karşılanabileceğini, ayrıca bunun 3 ay daha uzatılabileceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, öte yandan son 5 yılda SSK primlerini düzenli ödeyen işverenlerin sıkıntılı dönemlerde SGK vergilerini ödemekte zorluk yaşaması halinde son 1 yıllık ödemenin 60 ay vadelendirilebileceğini kaydetti.

Lisanslı depoculuğun bölge için önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu konuda da desteklerin arttırıldığını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyorum. Bakın son 25 yılda ülke olarak yaşadığımız onlarca iç ve dış kaynaklı sıkıntıyı birlikte atlattık. Bunların hepsinin üstesinden de geldik. Her sıkıntılı sürecin sonunda daha da güçlenerek çıktık. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Tekerlek tümseği çıkarken zorlanır ama inerken de çok hızlı iner. Yani ülke tekrar çok hızlı büyüme sürecine girecek. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Bunu muhafaza ettiğimiz sürece kaybeden değil, kazanan olacağız. hepinizden ricam var. Bu sıkıntılı süreçte birbirinizi etnik köken, siyasi görüşümüzden dolayı ötekileştirmeyin. Birçok olayda gördük ki bizim bizden başka dostumuz yok. 15 Temmuz sürecini hep beraber gördük. Bu kadar dostumuz, müttefikimiz dediğimiz ülkelerden hangisi yanımızdaydı? Bu 15 Temmuz'u sizler, 80 milyon engelledi. Kim, ne kadar tuzak kurarsa kursun, yeter ki birliğimizi muhafaza edelim. Birbirimizi sevmedikçe mükemmel insan olamayız. Hepimizin eksik ve noksanları var. Birbirimizi seversek başaramayacağımız şey yok."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Gaziantep'in bir dünya markası olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Palandöken, "İşte yanı başımızda parçalanmış, bölünmüş Suriye'nin insanlarının halini görüyorsunuz. Düne kadar 'gidip Halep'i bir gör' dediğimiz yerlerin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Ülkemizin düzeni bozulursa paranın ne değeri kalır? O yüzden birbirimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de şehrin, Türkiye'nin en büyük 6. ekonomisine sahip olduğunu ve ülkenin Ortadoğu'ya açılan kapısı niteliği taşıdığını kaydetti.

Gaziantep ve Kilis'in bir araya gelerek Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirmeye çalıştığını aktaran Ünverdi, bu bölgeye Ticaret Bakanlığından daha fazla destek beklediklerini ifade etti. Ünverdi, Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı süreçte Gaziantep'in de bazı sorunlar yaşadığını, ancak bunu el birliğiyle ve birlikteliği muhafaza ederek aşmaya çalıştıklarını belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep iş dünyasının beklentilerini içeren bir rapor hazırlayıp Bakan Pekcan'a sunduklarını hatırlatarak, birlik ve beraberlikle ülkenin gücüne güç katacaklarını vurguladı.

Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle yakın zamana kadar ihracatçıların yaşadığı sorunların, Bakan Pekcan'ın girişimleriyle çözüldüğünü belirten Yıldırım, "Bu bölge bir tekstil üretim merkezidir. Aynı zamanda güçlü bir istihdam kapısı olan tekstil, iplik ithalatıyla ilgili düzenleme beklemektedir." dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ise bölgenin önemli bir geçim kapısı olan Antep fıstığının kayıt altına alınmasını istediklerini dile getirdi. Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antep fıstığı, başta Gaziantep olmak üzere 10'dan fazla şehirde 100 bin insana gelir kapısı olan bir ürün, prim desteklemesine dahil edilmiyor. O yüzden kayıt dışı söz konusu oluyor. Üreticiler adına talebimiz, bu alanda destek verilmesini istiyoruz. Böylelikle kayıt dışılık da önlenmiş olacak."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep'te

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep'te

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Gaziantep'te

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