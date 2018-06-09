Gaziantep kirazı üreticiyi üzdü, tüketiciyi sevindirdi

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Gaziantep'te, bu yıl dolu nedeniyle büyük bölümü zarar gördüğü için ihraç edilemeyen ürünler, iç piyasada ucuza satılıyor.

Son yıllarda ağaç sayısının arttığı Gaziantep'te üretilen kiraz, parlak kırmızı rengi, iri yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Mayıs ayında yağan dolu nedeniyle büyük bölümü zarar gören kirazı ihraç edemeyen üreticiler, ürünlerini daha düşük fiyatla iç piyasaya sürdü.

Şehitkamil Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine, Gaziantep'te 20 yılı aşkın süredir kiraz üretildiğini ancak bunun pek fazla bilinmediğini söyledi.

Bölgede son iki yılda etkili olan kuraklık nedeniyle kirazda istenilen rekolteye ulaşmadıklarını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Rekolte geçen yıla göre yüksek çok şükür ama mayısta yağan dolu kirazımıza zarar verdi. Bu nedenle dışarıya fazla mal gönderemiyoruz. Bunun için fiyatlar inanılmaz düştü. Geçen sene 250 ton rekoltemiz vardı. Bu sene ise bin tonu geçer diye hesaplıyoruz. İhraç ürünü olmadığı için mecburen iç piyasaya gönderiyoruz. O da 1-1,5 liradan işlem görüyor. Bu da bizim maliyetimizi zor karşılıyor. Bu durum sadece vatandaşa, tüketiciye yaradı, üreticiye yaramadı."