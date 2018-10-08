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Gaziantep narında rekolte beklentisi yüksek

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve ve sebze üretim merkezlerinden Oğuzeli ilçesinde hasadına başlanan narda 10 bin tonluk rekolte bekleniyor - Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer: - "Geçen sene rekoltemiz 6 bin ton civarındaydı yani yaklaşık yüzde 35 artış söz konusu" - Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: - "Narı endüstriyel bir ürün haline dönüştüreceğiz ve dolayısıyla ürünün katma değerinin artmasına katkı sunacağız"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve ve sebze merkezlerinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hasadına başlanan narda yaklaşık 10 bin tonluk rekolte bekleniyor.

İlçede 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve ince kabuğu, iri taneli yapısıyla dikkati çeken narın hasadı, belediye tarafından düzenlenen "10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali" ile başladı.

Sabah erken saatlerde bahçelerine giderek narları ağaçlardan tek tek toplayan üreticiler, bir yıllık emeklerinin karşılığı olan ürünlerini soğuk hava depolarına taşıyarak büyük bir özenle paketliyor.

Satışa hazır hale getirilen narlar, kamyonlarla çevre illerdeki meyve hallerine gönderiliyor.

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer, AA muhabirine, ilçenin en büyük gelir kaynağının nar olduğunu söyledi.

İlçede nar dikili alanların her geçen gün arttığını anlatan Özer, "İlçemizde şu an 10 bin dönüm arazi üzerinde nar üretimi yapıyor. Bu sene yağışların iyi olması ve hava koşulların da iyi gitmesi nedeniyle verimimiz çok şükür iyi durumda. Rekolte beklentimiz 10 bin ton civarındadır. Geçen sene rekoltemiz 6 bin ton civarındaydı. Yani yaklaşık yüzde 35'lik artış söz konusu." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da bölgenin, arazi yapısı ve hava koşulları itibarıyla nar yetiştiriciliğine müsait olduğunu belirtti.

İlçede üretimi yapılan "deve dişi" cinsi narın tüketiciler tarafından diğer türlere göre daha çok tercih edildiğini ifade eden Kılıç, "Oğuzeli narı tamamen pembemsi bir renge sahip ve ince kabukludur. Oldukça lezzetlidir ve taneleri iridir. Hem sofralık olarak hemde nar ekşisi yapımında kullanılan nar çeşitlerimiz var." diye konuştu.

Kılıç, ilçede üretilen narların daha çok iç piyasaya sunulduğunu ancak Oğuzeli narını endüstriyel ürün olarak ihraç etmek istediklerine dikkati çekti.

Bu konuda çeşitli projeler geliştirdiklerine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Narlarımızı endüstriyel olarak satamıyorduk. Belediye olarak 'Nar hanımellerde değer buluyor' diye bir proje ürettik. Bu bağlamda nar üretim tesisi yapacağız ve narı endüstriyel ürüne çevireceğiz. Hem nar suyu hem de nar ekşisi fabrikası gibi çalışacağız. Markalaşma anlamında bizim için önemli bir adımdır bu. Bu yıl tam olarak yetişmeyebilir ama önümüzdeki hasat zamanına yetiştireceğiz. Narı endüstriyel bir ürün haline dönüştüreceğiz ve dolayısıyla ürünün katma değerinin artmasına katkı sunacağız."

Nar üreticisi Mehmet Boyun da 11 dönümlük bahçesinde nar yetiştiriciliğini yaptığı ve bu yıl bazı bölgelere yeni fidanlar diktiğini vurguladı.

Bu yılki verimden memnun olduğunu belirten Boyun, "Deve dişi, ekşi kirli hanım, tatlı kirli hanım, çeşitlerimiz var. Bu narlarımızın en büyük özelliği belirgin olarak köşeli olmasıdır. Dönüm başı ortalama 3 ton verim elde ediyoruz. Bu bizim için iyi. Toptancılar tarladan narı kilogramını bin 200 liraya kadar alıyor." diye konuştu.

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