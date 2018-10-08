Gaziantep narında rekolte beklentisi yüksek

İlçede nar dikili alanların her geçen gün arttığını anlatan Özer, "İlçemizde şu an 10 bin dönüm arazi üzerinde nar üretimi yapıyor. Bu sene yağışların iyi olması ve hava koşulların da iyi gitmesi nedeniyle verimimiz çok şükür iyi durumda. Rekolte beklentimiz 10 bin ton civarındadır. Geçen sene rekoltemiz 6 bin ton civarındaydı. Yani yaklaşık yüzde 35'lik artış söz konusu." dedi.

İlçede 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve ince kabuğu, iri taneli yapısıyla dikkati çeken narın hasadı, belediye tarafından düzenlenen "10. Kültür, Sanat, Nar ve Kurutmalık Festivali" ile başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da bölgenin, arazi yapısı ve hava koşulları itibarıyla nar yetiştiriciliğine müsait olduğunu belirtti.

İlçede üretimi yapılan "deve dişi" cinsi narın tüketiciler tarafından diğer türlere göre daha çok tercih edildiğini ifade eden Kılıç, "Oğuzeli narı tamamen pembemsi bir renge sahip ve ince kabukludur. Oldukça lezzetlidir ve taneleri iridir. Hem sofralık olarak hemde nar ekşisi yapımında kullanılan nar çeşitlerimiz var." diye konuştu.

Kılıç, ilçede üretilen narların daha çok iç piyasaya sunulduğunu ancak Oğuzeli narını endüstriyel ürün olarak ihraç etmek istediklerine dikkati çekti.

Bu konuda çeşitli projeler geliştirdiklerine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Narlarımızı endüstriyel olarak satamıyorduk. Belediye olarak 'Nar hanımellerde değer buluyor' diye bir proje ürettik. Bu bağlamda nar üretim tesisi yapacağız ve narı endüstriyel ürüne çevireceğiz. Hem nar suyu hem de nar ekşisi fabrikası gibi çalışacağız. Markalaşma anlamında bizim için önemli bir adımdır bu. Bu yıl tam olarak yetişmeyebilir ama önümüzdeki hasat zamanına yetiştireceğiz. Narı endüstriyel bir ürün haline dönüştüreceğiz ve dolayısıyla ürünün katma değerinin artmasına katkı sunacağız."