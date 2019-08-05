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"Gaziantep temmuz ayında en fazla ihracatını arttıran il oldu"

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Gaziantep, en fazla ihracat yapan 10 il arasında yüzde 17,5 artışla temmuz ayında en fazla ihracatını arttıran il oldu"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in, en fazla ihracat yapan 10 il arasında yüzde 17,5 artışla temmuz ayında en fazla ihracatını arttıran il olduğunu bildirdi.

Ünverdi, ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Gaziantep'in aylık ve dönemlik ihracatta Türkiye genelinde 6. sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttığını, Gaziantep'ten ise aynı dönemde yüzde 17,5 ile Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat artışı gerçekleştiğini dile getiren Ünverdi, "Gaziantep, en fazla ihracat yapan 10 il arasında yüzde 17,5 artışla temmuz ayında en fazla ihracatını arttıran il oldu." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Ocak-Temmuz 2019 döneminde Türkiye'den yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 3 arttığını kaydederek, Gaziantep'in ihracatının aynı dönemde yüzde 9,2 yükselişle ülke ortalamasının 3 katı oranında arttığına dikkati çekti.

- 664 milyon 978 bin dolar ihracat yapıldı

Temmuz ayında Gaziantep'ten 664 milyon 978 bin dolar, ocak-temmuz döneminde ise 4 milyar 271 milyon 952 bin dolar ihracat yapıldığını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kent olarak 56 ilin toplamından fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yılın temmuz ayına göre rakamsal olarak bakıldığında en çok ABD, Venezuela, Suudi Arabistan, İran ve Cibuti'ye ihracatımızı arttırdık. Yine temmuz ayında, halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamulleri, deri ve deri mamulleri en fazla ihracat artışı olan ürün gruplarımız arasında yer aldı."

Adnan Ünverdi, ocak-temmuz dönemine oransal olarak bakıldığında ise kuru meyve ve mamulleri sektörünün yüzde 75, makine ve aksamları sektörünün yüzde 70,8, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüzde 31 oranında büyüdüğüne dikkati çekerek, ülkeler bazında ise 7 ayda ABD'ye ihracatın yüzde 24,8, Suudi Arabistan'a yüzde 41,3, Libya'ya yüzde 46, Yemen'e yüzde 67,4 ve Somali'ye olan ihracatın yüzde 53,7 oranında arttığına vurgu yaptı.

Kent sanayisinin orta ve yüksek teknolojiye geçişini hızlandırarak ihracattaki kilogram birim değerini artırmak istediklerini kaydeden Ünverdi, "Bölgemizdeki dijital dönüşümü sağlayacak model fabrika çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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