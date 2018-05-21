Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124-125 iradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00125,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,1035,10Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,0054,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg117,00118,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00103,50Antep fıstığı (sıra iç)Kg65,0065,00Kekik Kg7,007,00KimyonKg8,008,00SumakKg9,009,00Nane (kuru)Kg11,6014,00Dana eti (karkas)Kg27,9027,90Badem içi (tatlı)Kg35,0035,00Kuru üzüm (siyah)Kg11,5012,00BuğdayKg0,971,20Pirinç (baldo)Kg4,054,25
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